Keep It True: goes to Japan

Das Keep It True-Festival in Lauda-Königshofen Ende April steht vor der Tür und ist seit Monaten ausverkauft. Nun gibt es besondere Neuigkeiten vom Veranstalter Oliver Weinsheimer. Hier das Statement:

„Viele Jahre lang war es nur ein Traum, eine Vision, die wir tief in unseren Herzen trugen. Jetzt ist die Zeit endlich gekommen: Das Keep It True kommt nach Japan.

Im November 2027 wird das Keep It True Festival in Tokio stattfinden – und bringt den Geist, die Leidenschaft und die Authentizität des echten Underground-Heavy-Metal zu einer der engagiertesten Fangemeinden der Welt.

Gemeinsam mit unseren Partnern Yuhmi Nakamura (Chrosh Bookings) und Nobuaki „Veppy“ Beppu sind wir stolz und überaus begeistert, dies möglich zu machen. Wir werden das klassische Keep It True-Erlebnis mit dem einzigartigen Geist japanischen Metals und Kultur verbinden – und so etwas wirklich Besonderes und Unvergessliches schaffen. Der Veranstaltungsort, die Bands, das volle Erlebnis – immer noch ein Geheimnis.

Aber eines ist sicher: Das wird unvergesslich sein. Bleibt dran für weitere Informationen bald. Die Reise nach Japan hat gerade erst begonnen.“