Skaphos: neues Album „The Descent“ ist am 10.04. erschienen

Die französische Death-Metal-Band Skaphos hat diesen Freitag ihr neues Album The Descent veröffentlicht.

Mit The Descent bieten Skaphos weit mehr als eine einfache Neuinterpretation ihrer frühen Werke. Das Album greift Stücke von Bathyscaphe und Thooï auf und interpretiert sie in einem neuen künstlerischen Gewand. Mehr als ein physischer Abstieg in den Abgrund verkörpert The Descent einen wahren Sturz in den Wahnsinn.

The Descent – Trackliste:

1. Nese Ende

2. Okean

3. Mireborn

4. Ube

5. The Descent

6. Horror Squid

7. The Brine Seal

8. Mariana Tomb

Die Songs wurden komplett neu komponiert, überarbeitet und neu aufgenommen, ganz im Sinne der rituellen und tribalistischen Ausrichtung von Cult Of Uzura. Dadurch gewinnen sie an Intensität, Dichte und Reife. Auch die Texte wurden neu geschrieben, wodurch die behandelten Themen weiterentwickelt und jedem Song eine neue Identität verliehen wurde. Jeder Song erhielt zudem einen neuen Titel.

Skaphos ist eine französische Abyssal-Death-Metal-Band, die 2018 gegründet wurde und zunächst bei Transcending Obscurity Records unter Vertrag stand. Seit ihrer Gründung hat die Band mit drei Alben – Bathyscaphe (2020), Thooï (2022) und Cult Of Uzura (2025) – ein einzigartiges Universum geschaffen, das die düstere, dissonante Atmosphäre des Black Metal mit der rohen Kraft des Death Metal verbindet.