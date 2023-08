Vader: kommen am 24.09.2023 auf ihrer „40 Years Of The Apocalypse Tour 2023“ nach Trier

Vader & Vomitory + Supports Skaphos und Warside

40 Years Of The Apocalypse Tour 2023

Ort: Mergener Hof, Trier

Datum: 24.09.2023

Zeit: 19:30 – 23:00

Ticket-Regional: https://bit.ly/46CuPBA

Eventim-Shop: https://bit.ly/3CZGY5G

Eventim: https://bit.ly/3PFkI8M

und bei allen bekannten Vvk-Stellen

Vader starten im September ihre The World 40-anniversary Tour 2023/2024. Vader feiern ihr 40-jähriges Jubiläum und touren durch Europa, um dieses besondere Ereignis mit ihren Fans zu feiern. Der Mergener Hof ist stolz, euch dieses besondere Event in Zusammenarbeit mit Massive Music und Time For Metal anbieten zu können. Schnalle dich an und genieße eine Reise durch die musikalischen Kreationen einer der besten Live-Bands.

Seit bereit für eine ganz besondere Setlist, die an den Weg der Band seit der bösartigen Necrolust-Demo bis zum jüngsten nuklearen Solitude In Madness-Album erinnert. Und mehr….

Als besondere Gäste haben Vader ihre Kumpels von Vomitory dabei, die ihr neues Meisterwerk All Heads Are Gonna Roll live präsentieren werden. Die gesamte Fachpresse ist sich einig, dass die neue Platte Death-Metal in Vollendung ist.

Neben Vader und Vomitory werden sich die beiden Supportbands Skaphos und Warside die Bühne teilen.