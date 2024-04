My Dying Bride: veröffentlichen neue Single/Lyric Video „Her Dominion“

Die britischen Death-Doom-Legenden My Dying Bride haben am vergangenen Freitag ihr 15. Studioalbum A Mortal Binding veröffentlicht! Das aus Yorkshire stammende Sextett hat außerdem die letzte Single des Albums mit dem Titel Her Dominion veröffentlicht, zu der Tommy Antonini ein stimmungsvolles Video mit Texten gedreht hat.

Seht euch das Video zu Her Dominion hier an:

Andrew Craighan von My Dying Bride kommentiert:

„The video very closely represents the downward spiral the song itself is portraying. A twisted internal division masquerading as beauty. Enjoy the darkness.“

Ihr könnt A Mortal Binding jetzt hier bestellen: https://mydyingbride.bfan.link/a-mortal-binding

Auf A Mortal Binding, dem mit Spannung erwarteten Nachfolger von The Ghost Of Orion (2020), erfreut sich das Quintett aus Yorkshire an Ängsten, Verlusten und Mühen und erzielt damit einen großartigen Effekt. Von der rohen Verzweiflung von Her Dominion und dem durchgeknallten Horror von Thornwyck Hymn bis zu den Geigen des 11-minütigen Monolithen The Apocalyptist und dem klassisch anmutenden The 2nd Of Three Bells ist A Mortal Binding der Höhepunkt von My Dying Bride. Wenn Songs Of Darkness, Words Of Light (2004) die Band zu neuen Höhen führte und A Map of All Our Failures (2012) die Größe der Gruppe in den mittleren Zehnern noch weiter ausbaute, dann stellt A Mortal Binding die nächste exaltierte Phase des elegischen Elends von My Dying Bride dar.

Mehr Infos zu My Dying Bride und ihrem neuen Album A Mortal Binding findet ihr hier:

My Dying Bride sind:

Aaron Stainthorpe | Gesang

Andrew Craighan | Gitarren

Lena Abé | Bass

Shaun MacGowan | Keyboards / Geige

Neil Blanchett | Gitarren

Dan Mullins | Schlagzeug

