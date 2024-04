200 Stab Wounds: veröffentlichen „Manic Manual Procedures“ am 28.06. auf Metal Blade Records

Die angehenden Death Metal-Legenden 200 Stab Wounds aus Cleveland sind mit Manual Manic Procedures zurück, das am 28. Juni über Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Nach ihrem Tour-de-Force-Debüt Slave To The Scalpel aus dem Jahr 2021 ist das neue Album Manual Manic Procedures ein brutales Stück Death Metal der alten Schule mit einer modernen Note. Das Album ist nichts für schwache Nerven und könnte durchaus das Album sein, das die klassische Grausamkeit der Gore-Thematik zurück ins kollektive Bewusstsein der Metal-Gemeinschaft bringt.

Mit Slave To The Scalpel spielten sich 200 Stab Wounds in die Herzen der Extreme Metal-Fans und wurden von Pitchfork für ihre „unprätentiöse Brillanz, ihren rabenschwarzen Sinn für Humor“ und ihre „Ästhetik, die sich um ein tuckerndes, grooviges Riff dreht, das einen Pfad der Zerstörung hinunterstampft“ gelobt. Mit Manual Manic Procedures legt die Band sowohl musikalisch als auch textlich noch einen Zahn zu.

Das Artwork des Albums – eine grafische Darstellung einer radikalen Operation an einer Person, die bei Bewusstsein sein kann oder auch nicht – ist ein unmittelbarer Hinweis darauf, worum es auf dieser Platte geht. Keine Schläge, keine Hemmungen, nur blutgetränkter Death Metal.

Die Themen auf Manual Manic Procedures sind klassische Gore-Metal-Horror-Stoffe, die der Band und ihrem schnell wachsenden Publikum gefallen. „Ich spüre, welche Art von Stimmung der Song hat und welches Thema zu diesem speziellen Song passt“, erklärt Sänger/Gitarrist Steve Buhl. „Der letzte Song auf der neuen Platte, Parricide, handelt von jemandem, der in ein Pflegeheim geht und es einfach in die Luft jagt. Im Text geht es um diese Art von Unternehmen, die sich einen Dreck um diese Menschen scheren. Es ist alles nur Geldmacherei.“

Die Leadsingle ist der Eröffnungstrack von Manual Manic Procedures, Hands Of Eternity. Buhl erklärt, dass es in dem Song darum geht, in seinem eigenen Kopf gefangen zu sein, etwas, das die meisten von uns nachvollziehen können. „That song is a good example of where we want to go musically. The heavy riffs are there, but there’s still a lot of good melody. It’s not just crazy fucking blast beats and, ‚riff riff riff.‘ It’s more structured, groovy, and melodic, but still heavy. That’s one of my favorites.“

Seht euch 200 Stab Wounds‚ Video zu Hands Of Eternity, das bei einer ausverkauften Show in eurer Heimatstadt gedreht wurde, an hier an:

Manual Manic Procedures, das von Andy Nelson produziert und gemischt und von Brad Boatwright gemastert wurde, wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten erhältlich sein:

– Disfigured Face (US)

– Septic Remain (US)

– Liquefied (US)

– 180g Black (EU)

– Dark Liver (EU – Ltd. 400)

– Seaweed (EU – Ltd. 300)

– Blood Red Black Splatter (EU – Evil Greed Exclusive. Ltd. 300)

Vorbestellungen sind möglich unter: metalblade.com/200stabwounds

Manic Manual Procedures – Tracklisting:

1. Hands Of Eternity

2. Gross Abuse

3. Manual Manic Procedures

4. Release The Stench

5. Led To The Chamber / Liquified

6. Flesh From Within

7. Defiled Gestation

8. Ride The Flatline

9. Parricide

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

200 Stab Wounds sind seit dem 25. April als Support von Dying Fetus zusammen mit Full Of Hell, Kruelty und Psycho-Frame auf Tour. Die Band hat außerdem eine Europatour mit Gatecreeper und Enforced für den Herbst bestätigt.

200 Stab Wounds w/ Dying Fetus, Full Of Hell, Kruelty:

4/25/2024 The Fillmore – Silver Spring, MD

4/26/2024 Starland Ballroom – Sayreville, NJ

4/27/2024 The Song & Dance – Syracuse, NY

4/28/2024 Empire Live – Albany, NY

4/30/2024 Theatre Capitole – Quebec, QC

5/01/2024 Beanfield Theatre – Montréal, QC

5/02/2024 The Brass Monkey – Ottawa, ON

5/03/2024 London Music Hall – London, ON

5/04/2024 Phoenix Concert Theatre – Toronto, ON

5/05/2024 Electric City – Buffalo, NY

5/07/2024 The Crofoot Ballroom – Pontiac, MI

5/08/2024 The King of Clubs – Columbus, OH

5/10/2024 The Rave – Milwaukee, WI

5/12/2024 Park Theatre – Winnipeg, MB

5/13/2024 Louis – Saskatoon, SK

5/14/2024 The Starlite Room – Edmonton, AB

5/15/2024 The Palace Theatre – Calgary, AB

5/17/2024 Rickshaw Theatre – Vancouver, BC

5/18/2024 El Corazon – Seattle, WA

5/19/2024 Roseland Theater – Portland, OR

w/ Dying Fetus, Kruelty, Psycho-Frame:

5/22/2024 The Black Sheep – Colorado Springs, CO

5/23/2024 Wooly’s – Des Moines, IA

5/24/2024 Delmar Hall – St. Louis, MO

5/25/2024 Portal – Louisville, KY

5/26/2024 Eastside Bowl – Nashville, TN

200 Stab Wounds w/ Gatecreeper, Enforced:

10/30/2024 Whelan’s – Dublin, IE

10/31/2024 The Fleece – Bristol City, GB

11/1/2024 O2 Islington Academy – London, GB

11/2/2024 Damnation Fest – Manchester, GB

11/3/2024 Sepulfest – S-Hertogenbosch, NL

11/4/2024 Schlachthof – Wiesbaden, DE

11/5/2024 Dynamo – Zurich, CH

11/6/2024 Legend Club – Milan, IT

11/7/2024 Arena – Vienna, AT

11/8/2024 Backstage – Munich, DE

11/9/2024 Turock – Essen, DE

11/10/2024 Musikenstrum – Hannover, DE

11/11/2024 Pumpehuset – Copenhagen, DK

11/12/2024 John Dee – Oslo, NO

11/14/2024 Olympia – Tampere, FI

11/15/2024 AAniwalli – Helsinki, FI

11/16/2024 Kantakrouvi – Oulu, FI

11/18/2024 Kollektivet Livet – Stockholm, SE

11/19/2024 Film Studios – Gothenburg, SE

11/20/2024 Knust – Hamburg, DE

11/21/2024 SO36 – Berlin, DE

11/22/2024 UT Connewitz – Leipzig, DE

11/23/2024 IM Wizemann – Stuttgart, DE

11/24/2024 Zappa – Antwerp, BE

200 Stab Wounds sind:

Steve Buhl – Gesang, Gitarren

Raymond Macdonald – Gitarren

Ezra Cook – Bass

Owen Pooley – Schlagzeug

200 Stab Wounds online:

https://www.facebook.com/200StabWounds

https://www.instagram.com/200stabwounds