Fuming Mouth: veröffentlichen neuen Single „Daylight Again“ im Vorfeld der kommenden Tour

Die gefeierte Death Metal-Band Fuming Mouth aus Neuengland hat im Vorfeld ihrer bevorstehenden US-Tour mit August Burns Red und Festivalauftritten bei Welcome To Rockville und Sonic Temple die neue Single Daylight Again veröffentlicht.

Der wütende neue Death-Sludge-Track wurde mit Kurt Ballou (Full Of Hell, Code Orange, Nails) in den GodCity Studios während der Last Day Of Sun-Aufnahmesession der Band produziert und ist Teil des Konzepts des von der Kritik gefeierten Albums, das von Durchhaltevermögen, Überleben und Wiederauferstehung handelt und von Sänger/Gitarrist Mark Whelans Kampf mit akuter myeloischer Leukämie inspiriert ist. Das Artwork der Single stammt von der Sci-Fi/Fantasy-Legende Bruce Pennington und wird von dem B-Seiten-Track Timeless begleitet, einer alternativen Version von Out Of Time von Last Day Of Sun.

Whelan kommentiert den neuen Track wie folgt:

“Daylight Again expresses that the future is bright. It got so dark for the band behind the scenes. We had so many friends die, so many issues. It felt like it would never end.“

„The song was supposed to be the final track on our album Last Day Of Sun but it didn’t fit on the vinyl so we threw it in the vault. It feels appropriate that a song called Daylight Again finally gets to see the light of day.”

https://fumingmouth.bfan.link/daylight-again

Nach der Überwindung einer Krebserkrankung im Jahr 2022 meldeten sich Whelan und seine Crew Ende 2023 mit Last Day Of Sun zurück und setzten damit neue Maßstäbe im Death Metal. Mit den rohen, brutalen Tracks The Silence Beyond Life, I’ll Find You und Kill The Disease entfaltet sich das Album mit katastrophalen Riffs und düsterem, wildem Gesang, der die Fans auf eine turbulente Reise durch den mühsamen Prozess von Leiden und Heilung mitnimmt.

Stöbert doch gleich mal im Last Day Of Sun-Review von unserem Time For Metal-Redakteur Michael E.:

Last Day Of Sun kaufen/streamen: https://fumingmouth.bfan.link/ldos

Timeless – Lyric-Video: https://youtu.be/XXDhhcN2YD8

Kil The Disease – Lyric-Video: https://youtu.be/U2puvAUoQhw

Fuming Mouth ist derzeit als Support für Last Day of Sun auf Tour und wird im Mai für Headliner-Termine, Festivalauftritte und Shows mit August Burns Red auf Tour gehen. Tickets sind ab sofort unter https://fumingmouth.com/pages/tour erhältlich.

Fuming Mouth – Tourdaten Nordamerika:

May 8 – Savannah, GA – El-Rocko Lounge

May 9 – Daytona Beach, FL – Welcome To Rockville

May 10 – Birmingham, AL – Iron City*

May 11 – Dothan, AL – The Plant*

May 13 – Columbia, SC – The Senate*

May 14 – Lexington, KY – Manchester Music Hall*

May 15 – Chattanooga, TN – The Signal*

May 16 – Indianapolis, IN – Hoosier Dome*

May 17 – Columbus, OH – Sonic Temple Festival

May 18 – Pittsburgh, PA – Smiling Moose

May 19 – Mechanicsburg, PA – Lovedraft’s Brewing Co

May 20 – Syracuse, NY – The Song & Dance

May 21 – Hartford, CT – The Webster

June 1 – Colorado Springs, CO – Olympic City Dissonance Fest @ Monument Valley Park

June 15 – Boston, MA – Storm Fest @ Big Night Live

*w/ August Burns Red

Über Fuming Mouth:

Eine feurige, wiederauferstandene Wut bahnt sich ihren Weg aus den eruptierenden Abgründen der Hölle mit glühender Wut; Fuming Mouth sind zurück. Leadsänger, Gitarrist und Gründer Mark Whelan ist nach einem lebensbedrohlichen Kampf mit akuter myeloischer Leukämie triumphierend zurückgekehrt und hat mit dem zweiten Album von Fuming Mouth, Last Day Of Sun, das Inferno ihrer Musik neu entfacht.

Was zunächst als fiktionales Konzeptalbum begann, wandelte sich zu einem Konzept-Realitäts-Hybrid, der weitgehend von Whelans erschütterndem Konflikt mit seiner Gesundheit und seinem nahen Tod beeinflusst wurde. Nur drei Wochen vor der Aufnahme des Albums erhielt Whelan eine verheerende Krebsdiagnose. Während er tapfer gegen die Krankheit ankämpfte, schrieb er Melodien, Schlagzeugpassagen und Texte neu und ließ seine persönliche Reise von Kampf und Hoffnung in die Musik einfließen.

Die Aufnahmesessions begannen im Oktober 2022 mit dem Grammy-Preisträger Kurt Ballou von Converge in seinem Studio God City in Salem, Massachusetts. Ballou wandte sich nach seiner Krebserkrankung an Whelan und ermutigte ihn, zu den bereits geplanten Aufnahmesessions zurückzukehren. Die enge Zusammenarbeit mit Ballou, sowohl bei der Technik als auch bei der Produktion, war eine wunderbare Erfahrung für die Band, da Ballou sich mit ganzem Herzen in die Gestaltung ihres Sounds und ihrer Vision einbrachte. Auch Salem selbst trug zur Entstehung des Albums bei, denn die Halloween-Saison hatte begonnen. Scharen von Touristen und Einwohnern mischten sich mit verkleideten Menschen und ließen die Straßen von Salem so aussehen, als wäre Last Day Of Sun zum Leben erwacht. Die Stadt, in der die Hexenprozesse stattfanden, bot die perfekte Kulisse für die Aufnahme des Albums.

Bei der Entstehung dieses Albums gab es keinen anderen Künstler, der die Essenz des Albums besser hätte einfangen können als Mariusz Lewandowski, mit dem die Band bereits durch seine Arbeit am Cover von The Grand Descent eine kreative Beziehung aufgebaut hatte. Tragischerweise verstarb Mariusz Lewandowski während der Arbeit am Album-Artwork und stellte die Band vor ein großes Hindernis, das es zu überwinden galt. Als Tribut an seinen Geist und sein Vermächtnis schlossen sie sich mit dem talentierten Künstler Stefan Todorovic zusammen, der ein stimmungsvolles Albumcover schuf, das eine faustische Stadt zeigt, die inmitten der grauen und sandigen Stürme der Apokalypse zerbröckelt. Ein kolossales Monster blockiert die Sonne und schwebt über der Stadt, während sie brennt, rauchige Gebäude stürzen zu Boden; alles eine visuelle Darstellung des Chaos und der Dunkelheit, die das Album durchdringt.

Am Ende bleiben Fuming Mouth unverwüstlich, ein Zeugnis für den unbeugsamen menschlichen Geist. Inmitten des Gemetzels und der Depression flackert ein Hoffnungsschimmer auf – ein Leuchtfeuer, das von innen heraus strahlt.

Fuming Mouth sind:

Mark Whelan – Gitarre, Gesang

Keith Goldoni – Schlagzeug

Pat Merson – Bass

