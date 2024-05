Our Hollow, Our Home: veröffentlichen brandneue Single/Video „Veil Walker“

Our Hollow, Our Home, die Metalcore-Band aus Southampton, UK, meldet sich mit ihrer elektrisierenden neuen Single Veil Walker zurück.

Die neue Veröffentlichung lässt den Hörer in einen Wirbelwind der Katharsis eintauchen, angetrieben von donnernden Riffs und unerbittlicher Percussion. Es ist ein Beweis für die Fähigkeit der Band, Musik zu kreieren, die Genregrenzen überschreitet und Trost für diejenigen bietet, die mit Trauer zu kämpfen haben, während sie ihre Entwicklung als Künstler und Geschichtenerzähler zeigt. Begleitet Our Hollow, Our Home auf dieser emotionalen Reise, die euch mit Veil Walker in die Tiefen der menschlichen Seele führt.

„Lyrically, Veil Walker is an opportunity to say goodbye to my sister Yasmin, who died of cancer back in 2020. This was just a few days before the pandemic started, and the absolute unthinkable happened. Mandatory isolation nationwide meant only those in the closest circle of loved ones could attend funerals, and as a further injustice, loved ones couldn’t comfort each other like they’re meant to during such emotional times. I was living in Glasgow at the time, which meant I wasn’t able to travel to attend the funeral; I didn’t get to carry her casket alongside my family. I didn’t get to really say goodbye. However, I have taken great solace knowing I was able to be with her in her most final moments.“

„Our Hollow, Our Home, has never been a band that shy away from talking about grief, and just like those other songs before Veil Walker, we dedicated it to everyone who has had to watch their loved one suffer while the world stood still.“

Die hohe Wiedererkennbarkeit, gepaart mit unermüdlichen Tourneen mit Bands wie Asking Alexandria und Blessthefall und hochkarätigen Auftritten auf Festivals wie Graspop, Nova Rock, Summerblast und Jera On Air, hat der Band eine stetig wachsende Fangemeinde eingebracht; Sie haben über 79.000 auf Spotify, wurden über 10 Millionen Mal auf YouTube angesehen und haben über 29.000 Instagram-Follower und 107.000 auf Facebook. Das Debütalbum Hartsick von 2017 erreichte die Spitze der Itunes-Charts für Rock und Metal in Großbritannien und platzierte sich in den Top Ten in den USA, Kanada, Australien, Mexiko, Italien und Deutschland.

Auch ihre äußerst populäre Coverversion von Ed Sheerans Shape Of You im Jahr 2017, die von Greg James von BBC Radio One aufgenommen wurde und anschließend die iTunes-Charts für Rock und Metal im Vereinigten Königreich anführte und in der ersten Woche nach der Veröffentlichung über 300.000 Mal auf YouTube angeklickt wurde, hat ihnen Auftrieb gegeben.

Die Veröffentlichung ihres Albums Burn In The Flood war ein wichtiger Meilenstein. Dieses Album verdeutlichte die Entwicklung der Band mit seinem raffinierten Sound, der melodische Elemente mit ihrem charakteristischen harten Metalcore mischte. Es enthielt herausragende Tracks wie die emotionsgeladene Single In Retrospect und den hymnischen Titeltrack Burn in the Flood, die die dynamische Bandbreite und lyrische Tiefe der Band unter Beweis stellten. Das Album kam gut an, steigerte die Streaming-Zahlen erheblich und erntete Lob für die Produktionsqualität und die thematische Kühnheit. Diese Veröffentlichung festigte die Position von Our Hollow, Our Home in der Metalszene und bot alten und neuen Fans ein reichhaltiges Hörerlebnis, das die Herausforderungen und die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes widerspiegelt.

Our Hollow, Our Home sind:

Gaz | Gesang

Tobias | Gitarre/Gesang

James | Gitarre

Matt | Bass

Kieran | Schlagzeug

