Prophecy Fest: startet neuen Ticketshop & Campingtickets jetzt erhältlich

Das Prophecy Fest hat einen neuen und verbesserten Shop eingeführt und kündigt den Verkaufsstart von Zusatztickets für Camping, Wohnmobile und zusätzlichen Komfort an. Einige dieser Tickets sind limitiert, bitte beachtet die Details unten:

Der neue Shop kann über diesen Link aufgerufen werden: https://tickets.prophecy.de

Der Preis für den 3-Tages-Pass bleibt bei 139 €. Darin enthalten sind ein gebundenes Programmbuch mit CD und ein Begrüßungsgetränk bei der Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag, der Prophetic Overture.

Es beinhaltet einen laminierten Komfortpass mit Lanyard, Fast Lanes für die Abholung des Festivalbändchens und am Höhleneingang sowie den Zugang zum reservierten Sitzbereich und zu den fußläufig erreichbaren Innenduschen inklusive einer kostenlosen Tasse Kaffee und einer Flasche Bier vom Prophecy Fest.

Jeder Besucher, der auf dem Campingplatz oder mit seinem Auto auf einem der Parkplätze übernachten möchte, benötigt ein Camping Access Ticket. Diese sind im Shop für 15 € erhältlich. Um den Campingplatz zu betreten, ist ein Zugang zum Campingplatz erforderlich, der das Übernachten ermöglicht. Darin enthalten ist auch der Zugang zu Sanitäranlagen und Trinkwasser sowie zu Innenduschen im Hallenbad Balve (1,2 km Entfernung – genaue Zeiten werden noch bekannt gegeben) am Samstag.

Für diejenigen, die mit Ferienhäusern oder Wohnmobilen anreisen, ist ein auf 75 Karten begrenzter Wohnmobilpass für 50 € erhältlich. Der Pass bietet einen Stellplatz für ein Wohnmobil oder ein Campingfahrzeug ohne Vorzelt oder zusätzlichen Pavillon. Der Wohnmobilpass umfasst einen Campingpass für eine Person (Fahrer).

Bitte beachtet, dass Wohnmobile ohne Pass auf einem der offiziellen Stellplätze der Stadt Balve parken müssen.

Das Prophecy Fest bringt düstere, zukunftsweisende Musik mit Haltung an einen der faszinierendsten Kulturorte der Welt, die legendäre, natürliche Höhle von Balve (Balver Höhle). Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 5. September, und endet mit einem Abschlusskonzert, das am Samstag, dem 7. September, vor Mitternacht beginnt.

Diese Acts wurden bereits bestätigt, viele weitere werden zu gegebener Zeit hinzukommen (in alphabetischer Reihenfolge): Arthur Brown, Arð, Aureole, Austere, Dool, Empyrium, Farsot, Fen, Germ, In The Woods…, Paradise Lost, Perchta, Tchornobog, Thief, Triptykon

Der Vorverkauf für das Prophecy Fest 2024 ist angelaufen. Etwa 80% aller verfügbaren Tickets haben bereits einen neuen Besitzer gefunden.

Tickets 2024

Tageskarte 139 €

Komfortzuschlag 60 € (limitiert auf 100 Pässe)

Campingzugang 15 €

Freizeitfahrzeugpass (limitiert auf 75 Pässe) 50 €

Ausführliche Informationen zu Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de

Festival-Link: www.facebook.com/events/647346533842482