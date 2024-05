Sober Truth: Videos zu „Who Am I“ und „Pathfinder“ als weitere Vorboten zum nächsten Album

Neuigkeiten aus dem Hause Sober Truth:

Auf Who Am I folgt nun mit Pathfinder die zweite Singleveröffentlichung der Siegburger Groove Metaller Sober Truth, die auf allen gängigen Streamingportalen verfügbar seit dem 12.05.2024 verfügbar ist. Beide Songs sind Vorboten des von den Fans mit Spannung erwarteten neuen Albums!

Zusätzlich haben Sober Truth zum Track Who Am I einen tollen Bandclip erstellt, den ihr euch hier anschauen könnt:

„Wir sind begeistert, euch mit neuer Musik in Ton und jetzt auch in bewegten Bildern zu versorgen“, sagt Jules Rockwell, Bassqueen von Sober Truth. „Who Am I ist eine Fortsetzung unseres künstlerischen Ausdrucks und zeigt, wie wir als Band trotz aller Stürme und Herausforderungen daran gewachsen sind.“

Who Am I ist eine Einladung, sich selbst zu finden und die eigene Identität zu erkunden. Lasst euch inspirieren, während die Band gemeinsam auf eine Reise durch ihre innersten Gedanken und Emotionen geht. Die Single ist auf allen gängigen Streamingportalen verfügbar. Lasst euch vom Sober Truth Sound mitreißen und teilt die Begeisterung mit euren Freunden!

Den neuen Song Pathfinder könnt ihr euch hier anhören:

Zusätzlich zu den Veröffentlichungen geben Sober Truth kommenden Live-Auftritte bekannt:

17.05.24 – Groove Bar Köln – Support Waltari

11.08.24 – Trafo Station Festival – Frechen

25.08.24 – Bürriger Kirmes – Leverkusen

… weitere in Planung!

Mehr zu Sober Truth:

www.sober-truth.com