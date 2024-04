Sic Zone – Re: Think

Artist: Sic Zone

Herkunft: Köln

Album: Re: Think

Genre: Industrial Metal, Extreme Metal, Groove Metal

Spiellänge: 65:23 Minuten

Release: 29.04.2024

Label: A Chance For Metal Records

Link: https://www.facebook.com/siczone

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – PY

Gitarre – Henner

Bass, Hintergrundgesang – Till

Keyboards, Percussion – Saw

Schlagzeug – Dalibor

Gastmusiker:

Gesang (Eat That) – Rod Usher

Tracklist:

Sic City Simple Between The Lines The Youth Of Suicide Collateral Scum Feeling Eat That Injustice A. Bulletproof Purgatory Karma Will Get You All I Will Know My Own Energy Scream More

Noch ein weiteres neues Release aus dem Hause A Chance For Metal Redords; und was für eins. Die Kölner Extrem Metaller Sic Zone sind ab dem 29.04.2024 mit ihrem neuen Album Re: Think auf CD am Start.

Die Kölner Undergroundgröße Sic Zone ist nicht so leicht in eine Schublade zu stecken. Ihr erstes Album Bear The Consequences erschien bereits im Gründungsjahr 2013. 2016 folgten Re Evil Lotion (Album), 2017 Cold Eyes (EP) und 2019 A-Rise. Einige Zeit ist seit A-Rise verstrichen und dabei einiges Wasser durch den Rhein in Köln gelaufen. Zwischenzeitlich hielt Corona die Welt im Atem und ging auch nicht spurlos an Sic Zone vorbei. Mastermind PY musste 2021 bei Sic Zone einen kompletten Besetzungswechsel vornehmen.

Einige Live-Gigs wurden in der aktuellen Besetzung schon gespielt, Re: Think ist in dieser Besetzung allerdings Albumpremiere. Die exklusive Premierenshow fand bereits am 22.03.2024 im Valhalla in Köln statt. PY hat mit der Veröffentlichung von Re: Think ein noch intensiveres Hörerlebnis versprochen. PY hat Wort gehalten, ich würde sagen, dass Re: Think ein neuer Meilenstein in der Bandgeschichte ist.

„Schon 15 Minuten Sic Zone am Tag helfen gegen schädliche Einflüsse von außen“, so die Aussage der Band. Dann muss man mit 65 Minuten Sic Zone ja wohl rundum versorgt sein und keine schädlichen Einflüsse mehr befürchten!? Ich sage es mal so: Taucht einfach mal ohne zu denken in die Extreme Metal Welt von PY und seiner Sic Zone ein, lasst euch in einen Strudel aus Industrial, Thrash und Groove Metal ziehen und entscheidet dann bedacht mit Re: Think!

Der Opener Sic City zieht den geneigten Hörer bereits in die eigene/futuristische Welt Industrial Welt. Hier dürfte das Wortspiel von Sic City und Sin City wohl gewollt sein. Ob das alles wirklich so Simple ist, wie der zweite Track es uns vom Titel vortäuschen will, wage ich zu bezweifeln. Die Welt von Sic Zone ist recht kompliziert, vertrackt und manchmal auch sehr düster. Apropos düster: Dark Wave / Gothic ist eine weitere Anreicherung auf diesem Album. Diesem Genre geht PY übrigens in anderer Besetzung mit der Band Leached nach.

Klar, Sic Zone befinden sich dauernd zwischen den (Genre) Linien. Auch in Between The Lines fährt man nach ein paar jazzigen Pianoanschlägen starke Geschütze auf. The Youth Of Suicide wurde bereits im Vorfeld als Single mit genialem Video mit Jules Rockwell von Sober Truth in einer Rolle ausgekoppelt. Ziemlich starker Tobak!

„Wir wollen nicht nur Musik machen, sondern auch etwas Bedeutungsvolles schaffen“, sagt Mastermind PY …“Dieses Video ist unsere Art, ein Tabu zu brechen und das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, mit denen so viele Menschen kämpfen. Es ist eine kathartische Erfahrung für uns und hoffentlich auch für die, die es sehen werden.“

Ich will jetzt nicht jeden Song hier im Review ansprechen. Einen Song wie Scum Feeling, der sich windet und wendet, muss ich allerdings ansprechen. Auf Eat That, der wirklich crazy wirkt, ist Rod Usher von The Other, mit denen PY verbandelt ist, als Gastmusiker zu hören. Injustice ist noch einmal anders, irgendwie rockiger als die anderen Songs. Ich hatte es ja schon gesagt: Sic Zone spielen irgendwie in ihrer eigenen Zone und lassen sich nicht so richtig festmachen. Allerdings ist das keine Komfortzone! Bei Karma Will Get You höre ich folkloristische Einflüsse und warte förmlich darauf, dass die Kastagnetten klingen, leider vergeblich. Dafür bekomme ich anschließend mit All wieder was um die Ohren und kann nur noch abschließend sagen: Scream More! Ja, das passt auch gut zu Extrem Metal.

Sic Zone könnt ihr demnächst hier live sehen:

04.05.2024 – A Chance For Metal Festival, Ochtendung

13.07.2024 – Field Invasion Festival, Urbach

21.09.2024 – MTC, Köln