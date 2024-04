Speed Limit: zelebrieren 40 Jahre Heavy Metal mit „New Horizon“ und „The Broken Record“ – Konzerte sind geplant

Die österreichische Stadt Salzburg, oft als ‚Mozartstadt‘ bezeichnet, ist nicht nur für ihre malerischen Landschaften, Seen und das nahegelegene Salzkammergut bekannt. Ihre wunderschöne Altstadt und die majestätische Festung Hohensalzburg, eine der größten und besterhaltenen Burgen Europas, zählen zu den kulturellen Höhepunkten. Doch über diese visuellen Merkmale hinaus ist Salzburg auch ein pulsierendes Zentrum der Musik. Neben der historischen Verbindung zu Wolfgang Amadeus Mozart hat die Stadt auch anderen musikalischen Talenten eine Bühne geboten.

Ein Beispiel hierfür ist die Melodic Heavy Metal und Hard Rock Band Speed Limit, die seit 1984 die Musikszene mitprägt. Anlässlich ihres vierzigsten Jubiläums plant die Band, das musikalische Erbe mit einer Reihe besonderer Veranstaltungen und Veröffentlichungen zu feiern. Brandaktuell ist die Veröffentlichung von New Horizon, einer EP, die aus dem aktuellen Langspieler Cut A Long Story Short ausgekoppelt und um Liveaufnahmen erweitert wurde. Zur EP präsentieren Speed Limit auch eine Playlist mit mehreren Musik- und Live-Videos:

Im vergangenen Jahr haben Speed Limit mit ihrem sechsten offiziellen Studioalbum Cut A Long Story Short erfolgreich ein Comeback gefeiert. Das Album, das stilistisch zwischen melodischem Heavy Metal und Hard Rock angesiedelt ist, verblieb mehrere Wochen in den Top 10 der offiziellen Amazon– und iTunes Sales Charts. Auch die Singles Hit The Wall und Shine Brighter Than The Sun lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Alben wie 72 Seasons von Metallica in den offiziellen deutschen Metal- und Rockcharts.

Speed Limit rockten das Jahr 2023

Die Salzburger Metalinstitution, angeführt von Sänger und Drummer Hannes Vordermayer, Bassist Chris Pawlak sowie den Gitarristen Joe Eder und Chris Angerer, tourte begleitend mit der Veröffentlichung dieses Langspielalbums durch Österreich. Zu den Highlights gehörte eine ausgebuchte Show am 16. Juni 2023, dem Tag der Veröffentlichung des Albums, im Rockhouse Salzburg. Zudem traten sie zusammen mit U.D.O. bei der musikalischen Live-Darbietung auf der Wildstyle- und Tattoomesse in Salzburg auf.

Auf zu neuen Ufern

Es ist kein Geheimnis, dass die Mitglieder von Speed Limit nicht mehr zu den Jüngsten gehören, schließlich feiern sie in diesem Jahr ihr vierzigjähriges Jubiläum. Doch das hindert sie nicht daran, ungebremst auf dem Rockhighway weiterzurasen, stets auf der Überholspur. Einen besonderen Höhepunkt bildet die Veröffentlichung ihres lange verloren geglaubten Albums The Broken Record: The Chorus Sound Tapes 1990, das am 26. April 2024 erscheint. Diese Veröffentlichung erfolgt eine Woche vor dem neuen Video und der EP New Horizon. Eine Woche nach dieser nostalgischen Rückkehr wird die Band den Fokus wieder auf die Gegenwart richten.

Die Hauptthematik der EP New Horizon beschäftigt sich mit der persönlichen Weiterentwicklung eines Menschen, der in Routine gefangen ist und dennoch stets nach Fortschritt streben sollte, auch wenn er Veränderungen scheut und ein Gewohnheitstier ist. Mit dieser Hymne präsentieren Speed Limit einen melodischen Hardrock-Song, der die Menschen dazu inspirieren soll, Neues zu wagen.

Erweitert wird die EP New Horizon durch den Song Eye On You, der die Loyalität und Verbundenheit zweier Menschen auf tiefgründige Weise beleuchtet. Dieses Werk besticht mit kompositorischem Feingefühl und ergreifenden Melodiefolgen.

Den Abschluss der Veröffentlichung bilden Liveversionen der Songs Dead Eyes und Lady, die vom legendären Minialbum Prophecy stammen und bei einem Konzert im österreichischen Seeham aufgezeichnet wurden. Eine Liveversion des Haupttitels New Horizon, aufgenommen am 17. Juni 2023 im Rockhouse Salzburg, rundet die EP ab und bietet zugleich einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Veröffentlichung eines Live-Albums und eines Konzertfilms zum Jubiläum der Band.

Für das Musikvideo ist Speed Limit Gitarrist Joe Eder verantwortlich, wobei er bei der Kameraführung von seiner Tochter Jeanne Eder Unterstützung erhalten hat.

Speed Limit – Live in Concert:

Doch auch Konzertenthusiasten haben Grund zur Freude: Speed Limit arbeiten derzeit an einer ausgedehnten Konzertserie, und folgende Termine stehen bereits fest. Freunde des melodischen Classic Metal sollten sich folgende Daten in den Kalender eintragen:

3. Mai 2024 – Speed Limit – Live @ Explosiv Graz (AT) – Rock Thru Ages mit Badhoven und Apis

3. Oktober 2024 – Speed Limit – Live @ Rockhouse Salzburg (AT) – Anniversary Show

Von der Gegenwart in die Vergangenheit – Oder: Zurück in Die Zukunft

Doch auch die Vergangenheit haben Speed Limit wieder eingeholt. Am 26. April wird eine musikalische Zeitkapsel veröffentlicht: Mit The Broken Record: Chorus Sound Tapes veröffentlichen Speed Limit erstmals ein verschollenes Album aus dem Jahr 1990. Dieses Werk war ursprünglich als Nachfolger des Prophecy-Albums konzipiert und ist ein wahres Juwel in der Geschichte der Salzburger Metalformation.

Nach dem damaligen Einstieg von Gitarrist Joe Eder sah die Zukunft der Band vielversprechend aus. Songs wie der schnelle Heavy Metal-Track Heqad Over Heels und der Hard Rocker Nights Alone, die auf späteren Alben veröffentlicht wurden, zeigen eingefroren in der Zeit, wie die Band in den 80ern klang. Mit Songs wie Back In Black und dem schnellen Tellin‘ A Tale demonstrieren Speed Limit ihr Können, eingefroren in der Zeit. Leider wurde das Album zuvor nie offiziell veröffentlicht und ruhte in den Archiven der Band. The Broken Record, mit Ausnahme des Gitarristen Hel Lennart, für den Joe Eder einsprang, wurde von der erfolgreichen Besetzung des Prophecy-Albums eingespielt und erhielt jetzt, nach 35 Jahren, seine offizielle Veröffentlichung.

Speed Limit ein Rückblick auf 40 Jahre Heavy Metal

Speed Limit sind fest in der österreichischen Metalszene verankert und wurden 1984 durch die Fusion der Bands Ampere und Speed Limit ins Leben gerufen. Die Gründungsmitglieder umfassen den Bassisten Chris Pawlak, Schlagzeuger Andreas „Andy“ Rethemeier, die Gitarristen Chris Angerer und Joachim „Jocky“ Brunner sowie Sänger Hans Huthmann. Ihr Debütalbum Unchained von 1986, bekannt für Tracks wie Burning Steel und Fight To Survive, verhalf ihnen zu anfänglicher Anerkennung in der österreichischen und deutschen Metal- und Hard Rock-Szene.

In Rahmen eines Besatzungswechsel stieß der bayerische Frontmann Steven Hogger 1987 zur Band und brachte frischen Wind in den Sound der Salzburger Metaltruppe. Mit Hogger und dem neuen Gitarristen Hel Lennart veröffentlichte die Band das heute legendäre Minialbum Prophecy, welches die Popularität der Gruppe weiter steigerte. Es folgten Auftritte in ganz Europa und bedeutende Fernsehauftritte.

Die 1990er-Jahre brachten weitere Ereignisse, aber auch Höhepunkte für Speed Limit. Die Band wurde vom Magazin Rennbahn Express zum besten österreichischen Metalact gewählt, unterstützt von Größen wie Bruce Dickinson von Iron Maiden und Gene Simmons von Kiss. Konzerte unter anderem mit U.D.O., Chroming Rose oder auch Girlschool waren seinerzeit die Gelegenheit Speed Limit live zu erleben.

Trotz harter Arbeit an einem Nachfolgealbum zu Prophecy, kam es zu Verzögerungen und das Album wurde schlussendlich nie veröffentlicht. Die Enttäuschung über diesen Rückschlag führte zum Ausstieg von Steven Hogger, der durch Chris T. Ebert ersetzt wurde.

Die Band publizierte 1992 ihr zweites offizielles Album Perfect Inspiration, konnte jedoch trotz einer gut besuchten Tour, nicht an ihre früheren Erfolge anknüpfen. Ein Abschiedskonzert 1994 schien das Ende von Speed Limit zu markieren.

Doch 2008 fand eine erfolgreiche Reunion statt, wobei viele der ursprünglichen Mitglieder, einschließlich Steven Hogger, zurückkehrten. Diese Neuformation wurde als Neuanfang, nicht einfach als Comeback gesehen.

Die Reunion führte neben Konzerten und Tourneen mit Manfred Mann’s Earthband, Nazareth und Uriah Heep zu einem neuen Album mit dem Titel Moneyshot im Jahr 2010, das international Anerkennung fand. 2012 verließ Hogger die Band erneut und wurde durch Manuel Brettl ersetzt, der allerdings nicht lange blieb. 2017 kehrte die Band mit Anywhere We Dare zurück und nach Brettl’s ausstieg, übernahm Schlagzeuger Hannes Vordermeyer im Jahr 2018, zusätzlich die Rolle des Leadsängers.

Im Jahr 2022 unterzeichnete die Band einen Vertrag mit dem deutschen Label NRT-Records, das 2023 ihr Album Cut A Long Story Short veröffentlichte. Dieses Album erreichte hohe Platzierungen in den offiziellen Rock- und Metalcharts.

Kurz darauf wurde das lange unveröffentlichte Album von 1990, The Broken Record: Chorus Sound Tapes, entdeckt und wurde zur erstmaligen Veröffentlichung am 26. April 2024 freigegeben.

Nur eine Woche später besinnen sich Speed Limit wieder auf die Gegenwart und Zukunft: Die jüngste Veröffentlichung der Band, die EP New Horizon, erscheint am 3. Mai über NRT-Records, dem Tag an dem Speed Limit zusammen mit Apis und Badhoven das Explosiv in Graz rocken.

