Heriot: veröffentlichen Single/Video „Siege Lord“

Eine der aufregendsten, neuen Heavy-Bands Großbritanniens, Heriot, hat ihre neue Single Siege Lord über Century Media veröffentlicht.

Aufgenommen mit Josh Middleton (Sylosis, Architects) und Grammy Award-Gewinner Will Putney (END, Fit For An Autopsy, Better Lovers). Die Band kommentiert: „Siege Lord is a track we feel expands on our previous releases, leaning heavily into the more metallic elements of our sound. It’s a visceral yet atmospheric track. Lyrically, Siege Lord contemplates thefragility of soul searching.“

Das neue Video könnt ihr hier ansehen:

Heriot sind 2024 auch live unterwegs!

Festivaltermine in Deutschland:

08/06/24 Rock Im Park

09/06/24 Rock Am Ring, Deutschland

Tourtermine in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Fit For An Autopsy, Sylosis und Darkest Hour:

02/12/24 Gruenspan, Hamburg, Deutschland

10/12/24 Hole44, Berlin

13/12/24 Reithe, Dresden, Deutschland

15/12/24 Simm City, Wien, Österreich

18/12/24 Z7, Pratteln, Schweiz

19/12/24 Backstage, München, Deutschland

20/12/24 Substage, Karlsruhe, Deutschland

12/12/24 Essigfabrik, Köln

Eine vollständige Liste findet ihr hier.

Die erste Single von Heriot aus dem Jahr 2024 unterstreicht ihren Aufstieg als herausragende neue Kraft in der britischen Heavy Music Szene. Siege Lord folgt auf Soul Chasm, von Ende 2023. Dies sind die beiden Vorboten des neuen Materials nach ihrem Signing bei Century Media. Heriot spielen außerdem Support Shows mit Architects im Sommer.

Die Debüt-EP Profound Morality (2022) von Heriot katapultierte das Quartett ins globale Rampenlicht, mit Lob weltweit und einer Debüt-, ausverkauften, Headline-Tour durch Großbritannien. Die Band hat seitdem Lamb Of God, Thy Art Is Murder, Rolo Tomassi unterstützt und in vollgepackten Zelten unter anderem beim Download Festival, 2000trees, Wacken Open Air, Bloodstock, Mystic Festival gespielt.

Heriot haben zu Recht auf sich aufmerksam gemacht, indem sie metallischen Sludge und Hardcore erfolgreich verbinden. Elemente von Nails, Knocked Loose, Code Orange und Vein.fm vereinen sich und kollidieren zu einem berauschenden Effekt und kreieren einen Sound, der wirklich bahnbrechend ist und die Aufmerksamkeit, die die Band erhält, voll und ganz verdient.

In ihrer kurzen Geschichte haben Heriot unter anderem die Aufmerksamkeit von Pitchfork, The Guardian, Metal Hammer, Rock Sound, Brooklyn Vegan, Kerrang!, Revolver und Knotfest auf sich gezogen, die das Quartett als „eine der vielversprechendsten jungen Bands im modernen Metalcore“ und „die wahrscheinlich beste neue Metalband in Großbritannien“ bezeichneten.

Heriot sind:

Jake Packer – Vocals/Bass

Debbie Gough – Vocals/Gitarre

Erhan Alman – Gitarre

Julian Gage – Drums

Weitere Informationen:

https://www.heriotmetal.com

https://www.facebook.com/heriotmetal

https://www.instagram.com/heriotmetal