Erik Cohen: hat neue Single „Stadion“ veröffentlicht

Erik Cohen meldet sich nach seinem 2023er-Album True Blue anlässlich seiner anstehenden Show in der Heimatstadt Kiel mit einer neuen Single zurück.

Stadion (RYL NKR Recordings / Rough Trade) steht seit heute in den digitalen Regalen und ist eine lupenreine Fußball-Hymne, die Erik anlässlich der herausragenden Saison (die am Ende sogar in der Bundesliga enden könnte) seines Herzensvereins Holstein Kiel schrieb.

Ein britisch rockender instrumentaler Unterbau trifft auf unkompliziert-direkte deutsche Textzeilen, die sich locker in Ohr und Herz aufmachen. Unverkennbar Erik Cohen, freut man sich bereits auf einen festen Platz in der Setlist der anstehendenden Tournee der sympathischen Rampensau. Das Heimspiel in Kiel am morgigen Samstag ist obendrein der ideale Boden für die Live-Premiere des Songs.

Erik Cohen live 2024:

Zurück Aus Der Zukunft Tour

präsentiert von Metal Hammer, Classic Rock, Mint, Laut.de & Calcio-Culinaria.de

04.05. Kiel – Pumpe

06.09. Wiesbaden – Schlachthof

07.09. Düsseldorf – Zakk

28.09. Oldenburg – Cadillac

06.12. Hamburg – Knust

Karten ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen oder im Internet unter www.eventim.de/erik-cohen