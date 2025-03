Erik Cohen: kündigt für September 2025 Ltd. Album „Live Aus Der Vergangenheit II“ an 

Erik Cohen gehört sicherlich zu den eigenwilligeren deutschsprachigen Rockmusikern der letzten Jahre. Über fünf Studioalben fügte er mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit zusammen, was ihm über seine musikalische Sozialisation in Fleisch und Blut überging. Mit spürbarer Freude an zupackenden Melodiebögen entstanden Rocksongs, die in ihren Ansätzen unterschiedlich sein mögen, aber im Gesamtkontext dennoch immer ein stimmiges Gesamtbild ergeben.

Nun kündigt der Kieler für den 05.09.2025 das strikt limitierte Studio-Live-Album Live Aus Der Vergangenheit II (RYL NKR Recordings | Rough Trade) an, das einen Best-of-Mix der letzten Jahre im rohen Live-Gewand präsentiert. Aufgenommen mit Ulf Nagel im Demolition Room, in dem auch die gleichnamigen Smoke Blow-Alben unter ganz ähnlichen Bedingungen entstanden. Ein Konzept, das nicht nur den beteiligten Musikern Spaß macht, sondern auch für kurzweilige Freude am Hören steht und den rauen Live-Charme der Club-Konzerte in schöner Qualität ins Wohnzimmer trägt.

Quasi zeitgleich gehen frische Tourdates in den Verkauf. In deren Rahmen wird nicht nur die Veröffentlichung ausgiebig gefeiert werden, sondern neben einer frisch überarbeiteten Setliste auch erstes neues Songmaterial präsentiert.

Jeweils 300 Vinylexemplare (wahlweise als Marbled- oder Splatter-Variante) und eine kleine CD-Auflage sind ab sofort exklusiv hier vorbestellbar!

Die dazugehörigen Tourdates lesen sich wie folgt:

03.05. Kiel – Die Pumpe

05.09. Berlin – Cassiopeia (Record Release Weekender)

06.09. Hannover – Lux (Record Release Weekender)

09.10. Frankfurt – Nachtleben

10.10. München – Backstage

11.10. Leipzig – Conne Island

07.11. Münster – Sputnik Café

08.11. Köln – Gebäude 9

05.12. Hamburg – Knust

Tickets ab sofort über Erik Cohen – Termine & Tickets 2025