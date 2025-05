Erik Cohen am 03.05.2025 in der Kieler Pumpe

Seit 2011 ist Daniel Geiger unter dem Pseudonym Erik Cohen als Solokünstler mit seiner eigenen Band unterwegs. Bekannt geworden ist der eigenwillige Sänger allerdings als Jack Letten, Sänger der Hardcore-Punk-Band Smoke Blow.

2023 erschien Erik Cohens fünftes Album True Blue und mit den diesjährigen Tourdaten kam die Ankündigung eines limitierten Livealbums. Live Aus der Vergangenheit II ist für den September angekündigt. Der Start der dazugehörigen Tour beginnt mit dem heutigen Kieler Heimspiel und beginnt erst so richtig im Herbst mit dem Release.

Einlass ist erst um 19:30 Uhr, der Beginn für 20:30 Uhr ausgeschrieben. Eine Supportband gibt es nicht. Die rund 450 Fans müssen sich allerdings noch ein paar Minuten mehr gedulden, die Band lässt sich noch Zeit. Schade, dass es nicht mehr Fans sind. Am günstigen Eintrittspreis von unter 30 Euro liegt es jedenfalls nicht. Einige Fans sind sicher mit Holstein Kiel in Augsburg, um gegebenenfalls einen Bundesligasieg gegen den Abstieg zu feiern. Auch Erik Cohen ist bekennender Holstein- und Fußball-Fan. Dies drückt er ja auch nachhaltig in seinen Texten aus. Seine Texte sind ja eh zumeist mit regionalem Bezug oder eine musikalische Liebeserklärung an seine Heimat Kiel und Schleswig-Holstein.

Seine Songs sind immer noch rau und energiegeladen. Die Texte sind mit realem Hintergrund und hymnenhaft arrangiert. Seine Refrains laden zum Mitgrölen ein. Zum Intro Northern Soul kommen sie dann auf die Bühne. Wie gewohnt lässig mit Sonnenbrille tobt Erik über die aufgeräumte Bühne. Seine Band bezeichnet er auch als beste Freunde. Sie beginnen mit den Songs Fährwolf und Stadt. Bereits beim dritten Song Stadion feiert Die Pumpe lautstark mit, es steht niemand mehr still. Die Bühne ist größtenteils stets blau/weiß/rot ausgeleuchtet. Die Farben Schleswig-Holsteins und halt auch Holstein Kiels. Der Song Junger Matrose feiert heute Livepremiere. Bei der Ansage zu Gelsenkirchener Barock wird natürlich gleich der Bezug zu Schalke 04 hergestellt. Die Hymne auf seine Stammkneipe Club Pinasse im Kieler Stadtteil Wik darf natürlich auch nicht fehlen.

Gefeiert werden aber nicht nur eigene Songs. Mit den eigenen Interpretationen von Eisbär (Grauzone) und Der Goldene Reiter (Joachim Witt), trumpfen die Lokalmatadoren groß auf. Aber auch eine melancholische Ballade gehört zum Repertoire. Mit Neues Blut beweist die Band, dass sie auch die ruhigen Töne beherrscht. Die Setliste lässt keine Wünsche offen, alle Hits stehen drauf. Zugaben sind nicht vorgesehen. Trotzdem kommen die Jungs nach knapp zwei Stunden noch einmal auf die Bühne zurück und wiederholen den lautstark gewünschten Song Lokomotive.

Die Daten der eigentlichen Tour ziehen sich ab Release im September bis Dezember hin. Wer kann, sollte sich die energiegeladene Show nicht entgehen lassen.