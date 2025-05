Signs Of The Swarm: enthüllen Details zum neuen Album „To Rid Myself Of Truth“ und veröffentlichen neue Single/Video zu „Hellmustfearme“

Am 22. August werden die Pittsburgh-Titanen Signs Of The Swarm ihr sechstes Album To Rid Myself Of Truth über Century Media Records veröffentlichen. Wiedervereint mit Produzent Josh Schroeder (Lorna Shore, Mental Cruelty, Varials, King 810), setzt die Gruppe die Häutung ihres knallenden Deathcore-Exoskeletts fort und offenbart eine Band, die Meshuggah, Gojira und Fear Factory ebenso verpflichtet ist wie den Deathcore-Bands, mit denen sie aufgewachsen sind – und die jetzt ihresgleichen haben.

Einen ersten Vorgeschmack auf To Rid Myself Of Truth bietet die neue Single Hellmustfearme, die ab sofort hier gestreamt werden kann; das Video gibt es hier:

Bobby Crow (Schlagzeug) kommentiert: „Hellmustfearme ist eine Anspielung auf unsere Wurzeln: Vollgas, keine Bremse von Anfang bis Ende. Ich wollte die Alben, die mich in den Deathcore gezogen haben, wie The Cleansing von Suicide Silence und Hellbound von Fit For An Autopsy, kanalisieren und unseren SOTS-Geschmack hinzufügen. Sobald wir dieses Demo fertig hatten, wussten wir, dass es das Erste sein sollte, was jeder von dem Album hören würde, das To Rid Myself Of Truth wurde.“

David Simonich (Gesang) fügt hinzu: „Hellmustfearme entstand aus einem kleinen Scherz, den ich mit einem Freund darüber gemacht habe, wie oft ich versucht habe, mich umzubringen – und natürlich gescheitert bin. Angenommen, die Hölle gäbe es wirklich, dann würde ich definitiv dorthin gehen, aber sie wollen mich dort nicht. Es ist eine Art ‚Henne oder Ei‘-Situation; wollen sie mich dort nicht haben, weil ich nicht sterben kann und was das bedeutet, oder kann ich nicht sterben, weil sie es mich nicht wissen lassen – und warum ist das so, wenn dem nicht vorausgegangen ist, dass ich nicht getötet werden kann? Der Song handelt vom Tiefpunkt des Abgrunds. Nicht einmal der verderbteste Ort für die Heiden aller Heiden will mich? Also halten sie mich in einer anderen Hölle gefangen, der Erde. Und doch überwinde ich mich. Ich hoffe, dass das durchscheint und der Hörer sich stark fühlt, wenn er diesen trotzigen und tödlichen Song jammt. Ich versuche, meine negativen Erfahrungen in etwas Positives zu verwandeln.“

Nachdem sie ihre bahnbrechende fünfte LP Amongst The Low & Empty (2023) fast vollständig im Studio geschrieben hatten, bereiteten sich Signs Of The Swarm darauf vor, dies bei To Rid Myself Of Truth erneut zu tun. Die siebenwöchige Vorbereitungszeit – plus die Zeit im Studio – war ein echter Urlaub für die Band, und mit dem neuen Gitarristen/Sänger Carl Schulz kamen weitere Riffs (und Stimmbänder) in die Band. So hatte das Quartett, das von Bassist Michael Cassese komplettiert wird, genügend Zeit, um den Metal genau so zu gestalten, wie er ihrer Meinung nach klingen sollte: MORE. PISSED. Und das ist es auch. Musikalisch sind die Kanten des Albums weitaus gezackter als die des letzten Albums, das mit dem DJ-Bounce kokettierte.