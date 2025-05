Lorna Shore am 05.06.2025 im Huxleys Berlin (Vorbericht)

Band: Lorna Shore

Support: Signs Of The Swarm, Mental Cruelty

Ort: Huxleys Neue Welt, Berlin

Datum: 05.06.2025

Kosten: ausverkauft

Genre: Deathcore, Blackened Deathcore, Blackened Death Metal

Besucher: ca. 1600 Besucher

Link: https://lornashorestore.com/

Die Ausnahmeband Lorna Shore aus New Jersey, USA, hat neben den schon bekannten Festival Gigs vor einigen Wochen auch weitere Headliner-Konzerte in Europa bekannt gegeben. Die Freude der Fans war groß und entsprechend ist der Großteil der wenigen Shows auch schon restlos ausverkauft. Mit ins Gepäck haben sich Lorna Shore zwei weitere Bands eingepackt. Signs Of The Swarm und Mental Cruelty werden das Publikum ordentlich auf den Headliner vorbereiten und für beste Stimmung sorgen. Seit der Erfolgs-EP Pain Remains kommt kein Metalhead an der Band mehr vorbei. Mit dem Sängerwechsel zu Will Ramos (ex-Monument Of A Memory und Awake In Providence) scheint die Band angekommen und in sich stimmig zu sein. Nicht dass dies vorher ein Manko gewesen wäre, doch glücklicher hätte sich das Zusammenfinden 2019 dennoch nicht fügen können. Ausnahmeband trifft Ausnahmestimme – wie könnte es besser sein?

Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Deathcore und Black Metal Elementen stechen Lorna Shore heraus und lassen nur die härtesten Seelen der Härtesten unberührt. Dazu kommt eine ordentliche Ladung Emotionen, eine hervorragende Musikalität und grandioses Spielkönnen aller Bandmitglieder. Trotz harter Klängen bleibt, vor allem bei der bereits genannten EP Pain Remains, kein Auge trocken. Dass dies auch live ein absoluter Hammer werden wird, steht schon jetzt außer Frage. Wir freuen uns auf einen kollektiven Abriss unter Tränen!

Am 05.06.2025 gastiert die Deathcore Kapelle dann im Berliner Kultschuppen Huxleys und wir sind schon jetzt ganz heiß auf dieses Konzerthighlight. Das Konzert in der Hauptstadt ist leider schon ausverkauft, dennoch werden wir für euch berichten und sehnen schon den 5. Juni herbei. Da anschließend Pfingsten vor der Tür steht, ist ja auch für die Erholung gesorgt. Weitere Headliner-Termine sind für den 6. Juni in Dresden (ausverkauft) sowie den 10. Juni in Warschau und den 17. Juni in Tilburg (ausverkauft) angekündigt.