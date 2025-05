30 Seconds To Mars: spielen am 29.06.2025 im SparkassenPark in Mönchengladbach

Spricht man von den größten Alternative-Rockbands der 2000er gehören Thirty Seconds To Mars zweifelsfrei zu den wichtigsten Namen. Längst sind sie eine Band der Superlative. Nach dem internationalen Durchbruch mit ihrem 2005 veröffentlichten Album A Beautiful Lie, dem gleichnamigen Titeltrack und Songs wie The Kill oder Attack sowie der erfolgreichen Schauspielkarriere von Sänger Jared Leto avancierten Thirty Seconds To Mars hierzulande zu Headlinern auf Festivals wie Rock Am Ring, Rock Im Park und Deichbrand. Ihr 2018 veröffentlichtes Album America erreichte in Deutschland sowie Österreich Platz 1 der Albumcharts und verpasste die Spitze in den USA mit Rang 2 der Billboard 200 nur knapp. Nach dem

Release ihres aktuellen Langspielers It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day (2023) erklomm Jared Leto das Empire State Building in New York City, um die Seasons 2024 Tour anzukündigen, auf der Thirty Seconds To Mars durch Lateinamerika, Europa, Nordamerika, Australien sowie Neuseeland tourten und in Deutschland sechs Konzerte spielten. Im Juni 2025 kehrt die Band für drei Open-Air-Shows zurück und spielt an besonderen Orten wie der Hallerschen Peißnitzinsel, der Loreley in St. Goarshausen und dem SparkassenPark Mönchengladbach.

Thirty Seconds To Mars wurden 1998 in Los Angeles, Kalifornien von den Brüdern Jared (Gesang, Gitarre, Bass, Keyboard) und Shannon Leto (Schlagzeug) gegründet. Zuvor spielten beide bereits unter wechselnden Bandnamen in kleinen Clubs von Los Angeles bis Immortal Records auf sie aufmerksam wurde und unter Vertrag nahm. 2002 erschien das Debütalbum Thirty Seconds To Mars, das die Band auf Tour im Vorprogramm von The Used, Puddle Of Mudd und Incubus brachte, wo sie als Quintett mit Solon Bixler (2002-2003), Matthew Wachter (2002-2007) und Tomislav Miličević (2002-2018) auftrat. Der Durchbruch kam schließlich mit dem zweiten Album „A Beautiful Lie“, das 2005 erschien. 2009 folgte This Is War, das sich nach Platz 12 der deutschen Albumcharts noch 62 Wochen darin halten konnte und den Titeltrack als zweiterfolgreichste Single der Band auf Spotify exponiert. Das vierte Album Love Lust Faith + Dreams erschien 2013 begleitet von der Single Up In The Air, die mit einer Falcon-9-Rakete als erster kommerzieller Song aller Zeiten ins All geschossen wurde. Der dazugehörige Kurzfilm wurde bei den MTV Music Video Awards 2013 als bestes Rock-Musikvideo ausgezeichnet. 2018 veröffentlichten Thirty Seconds To Mars den Longplayer America mit den bisher besten Chartplatzierungen der Band. Auf ihrem sechsten Studioalbum It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day läuteten Thirty Seconds To Mars eine neue Ära für die Band ein. Die Lead-Single Stuck stieg auf Platz 1 der Alternative-Radiocharts ein, während die Single Seasons zum Namensgeber der Welttournee 2024 wurde. Unter der Frage, ob wir Veränderungen akzeptieren können, obwohl man sich durch die verschiedenen Jahreszeiten des Lebens bewegt, regt die Band zum Denken an und legt ihre musikalische Entwicklung offen. So sprach das Magazin Clash dem Album eine Experimentierfreude zu, die sich mit dem gewohnten Sound der Band perfekt ergänzt.