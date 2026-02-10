Thokkian Vortex – Lucifer Lucem Proferens

Thokkian Vortex ist das Black-Metal-Projekt von Lord Kaiaphas, der vielen vor allem als Sänger der norwegischen Black-Metal-Formation Ancient bekannt ist. Gegründet wurde die Band bereits 2006, richtig Fahrt nahm das Projekt jedoch erst zehn Jahre später auf: 2016 erschien mit Into The Nagual das Debütalbum und setzte den Grundstein für den eigenständigen, düsteren Klangkosmos von Thokkian Vortex. Am 27.11.2025 veröffentlichte die Band nun ihr drittes Album Lucifer Lucem Proferens über Folter Records. Mit einer Spielzeit von 64 Minuten präsentiert sich das Werk als ausladendes, atmosphärisch dichtes Black-Metal-Manifest, das die Handschrift von Lord Kaiaphas trägt. Thokkian Vortex steht für eine Mischung aus klassischer norwegischer Black-Metal-Tradition und okkult-mystischer Atmosphäre, angereichert mit synthetischen Klangflächen und ritueller Tiefe. Dabei bleibt das Projekt stets eigenständig und löst sich bewusst von reinen Genre-Konventionen.

Ein okkultes Klangmanifest zwischen norwegischer Tradition und ritueller Eigenständigkeit

Eröffnet wird Lucifer Lucem Proferens mit Sethian Aeon. Der Song entfaltet sich langsam und nimmt bewusst auch die Position des Intros ein. Nebel und Schatten ziehen auf, während sich Thokkian Vortex positionieren. Old School, frech und mit Tugenden der ersten Black-Metal-Welle stecken sie auch ihren dritten Longplayer in Brand. Der Fokus liegt dabei oft bei Lord Kaiaphas, der am Mikrofon einen guten Job macht. Die Midtempo-Passagen gleiten hingegen teils emotionslos dahin. Die symphonischen Einspielungen erzeugen mystische Faktoren, ohne dem Hörer wirklich Angst einzujagen. Progressiv, aber zu keiner Zeit depressiv, schmeißen Thokkian Vortex viele skandinavische Black-Metal-Zutaten in ihren Hexenkessel. Das Resultat ist eine gut gewürzte Suppe, die man gut konsumieren kann, um den täglichen Hunger zu stillen. Für mehr reichen die Werke Fires Of Samum oder auch Summoning The Evil Ones Of Ekurra nicht aus. So darf man Lucifer Lucem Proferens eher der Hausmannskost zuordnen als dem höllischen Gourmet-Tempel.

