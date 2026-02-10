Sabaton: der Konzertfilm „The Tour To End All Tours“ ist ab sofort verfügbar

Sabaton freuen sich riesig, bekanntzugeben, dass ihr Konzertfilm Sabaton – The Tour To End All Tours ab sofort auf Amazon Prime Video, Apple TV und YouTube in vielen Ländern verfügbar ist.

Das bedeutet, ihr könnt die Tour To End All Tours – die 2023 durch Europa tourte und 2024 weltweit in die Kinos kam – jetzt ganz bequem von eurem Sofa aus erleben und die Sabaton-Energie direkt in euer Wohnzimmer holen. Also, trommelt eure Freunde zusammen … und los geht’s!

Sabaton – The Tour To End All Tours bedeutet der Band sehr viel. Die Aufzeichnung fand 2023 im komplett ausverkauften Ziggo Dome in Amsterdam statt, wo Tausende von Fans zusammenkamen, um eine unvergessliche Nacht zu erleben.

Für alle, die Sabatons Geschichte kennen, hatte dieses Konzert eine besondere Bedeutung. Als sie sechs Jahre nach ihrer Gründung zum ersten Mal in den Niederlanden spielten, war es nur eine Handvoll Leute. Rückblickend ist der Vergleich mit der vollen Arena des Amsterdamer Ziggo Dome einfach überwältigend.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter www.sabaton.film.