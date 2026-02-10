Induction: haben neues Studioalbum „Love Kills!“ samt Videoclip zu „Strangers To Love“ veröffentlicht

Am Freitag veröffentlichte die Modern-Power-Metal-Wucht Induction ihr neues Studioalbum Love Kills!, das ab sofort über Reigning Phoenix Music erhältlich ist.

Mit Love Kills! präsentieren Induction ihr bislang fokussiertestes und reifstes Werk. Die Band schärft ihren markanten Sound aus kraftvollem Heavy Power Metal, eingängigen Hooks und emotional geprägtem Songwriting weiter und zeigt sich selbstbewusst, klar positioniert und künstlerisch geschlossen.

Zur Feier des Tages präsentierten Induction einen neuen Videoclip zum Song Strangers To Love, der mit einem ganz besonderen Gastauftritt aufwartet: Clémentine Delauney von Visions Of Atlantis verleiht dem Track ihre unverwechselbare Stimme

Strangers To Love zählt zu den emotionalsten und zugleich eindrucksvollsten Momenten des Albums. Große Melodien treffen auf druckvolle Gitarren, während das epische Duett zwischen Clémentine und Induction-Sänger Gabriele Gozzi dem Song eine besondere Tiefe verleiht. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen hebt den Track klar aus dem Albumkontext heraus und macht ihn zu einer echten Power-Metal-Hymne.

„Es ist mir eine Ehre, auf dem neuen Album von Induction vertreten zu sein, besonders auf diesem Song Strangers To Love, der eine sehr nostalgische und zugleich energiegeladene Stimmung trägt“, sagt die Visions Of Atlantis-Sängerin. „Ich habe das Gefühl, wieder in den lebendigen Achtzigern zu sein und über eine Liebe zu singen, die ebenso unmöglich ist wie eine Reise zurück in der Zeit … Es hat mir großen Spaß gemacht, diesen Song gemeinsam mit dem großartigen Gabriele Gozzi zu interpretieren!“

Induction-Gitarrist Tim Kanoa Hansen über die Zusammenarbeit:

„Als das Demo von Strangers To Love fertig war, wusste ich sofort, dass der Song eine zweite Stimme braucht. Mit Clémentine von Visions Of Atlantis haben wir die perfekte Besetzung gefunden, um die Geschichte zum Leben zu erwecken. Clémi und Gabri ergänzen sich auf eine ganz natürliche Art. Strangers To Love ist vermutlich der balladeskeste Song auf Love Kills! und gleichzeitig einer meiner persönlichen Favoriten. Ich glaube, viele Menschen werden sich in diesem Stück wiederfinden, weil es den Kern menschlicher Erfahrungen einfängt und perfekt zur Botschaft des Albums passt: Love Kills, but it’s never gonna die.“

Doch die Verbindung zwischen Induction und Visions Of Atlantis endet nicht im Studio. Beide Bands sind derzeit gemeinsam mit Warkings auf der Pirates & Kings Over Europe Tour, die in der Schweiz gestartet ist und durch über 20 Städte in ganz Europa führt. Fans dürfen sich auf intensive Abende voller melodischem Metal und mitreißender Live-Performances freuen. Alle aktuellen und kommenden Termine finden sich weiter unten!

Mit einer Reihe bedeutender Erfolge im Gepäck, darunter Live-Termine als Support der Metal-Legenden Savatage, ein frenetisch-gefeiertes Debüt beim Wacken Open Air und die Veröffentlichung der Singles Beyond Horizons und Dark Temptation, befinden sich Induction auf absolutem Erfolgskurs.

Aufgenommen in den Chameleon Studios und Boogie Park Studios in Hamburg, wurde das neue Album von Tim Kanoa Hansen produziert sowie von Eike Freese in Zusammenarbeit mit ihm gemischt und gemastert. Mit Love Kills! beginnt eine neue Ära für Induction, voller Energie, Emotion und kreativer Entschlossenheit, die Grenzen des modernen Power Metal neu zu definieren!

„Dieses Album trägt viel rohe und persönliche Emotion in sich“, sagte Tim kürzlich. „Das Leben ging immer weiter, und selbst in den dunkelsten Zeiten fand die Liebe ihren Weg zurück. Mit Love Kills! erforschen wir die Schönheit und Grausamkeit der Liebe in einem futuristischen Power-Metal-Kontext. Es ist Induction in seiner bisher größten, mutigsten und unterhaltsamsten Form.“

Induction live:

w/ Visions Of Atlantis, Warkings

06.02.2026 DE Saarbrücken – Garage

07.02.2026 DE Oberhausen – Turbinenhalle

08.02.2026 DE Frankfurt – Batschkapp

10.02.2026 UK Manchester – Academy 2

11.02.2026 UK London – O2 Academy Islington

12.02.2026 FR Paris – Élysée Montmarte

13.02.2026 NL Tilburg – 013 Poppodium

14.02.2026 DE Leipzig – Hellraiser

15.02.2026 DE Berlin – Columbia Theater

16.02.2026 PL Warsaw – Klub Proxima

18.02.2026 CZ Zlín – Masters of Rock Café

19.02.2026 DE Hannover – Capitol

20.02.2026 DE Hamburg – Markthalle

21.02.2026 DE Geiselwind – Musichall

26.02.2026 FR Villeurbanne (Lyon) – La Rayonne

27.02.2026 DE Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

28.02.2026 DE Munich – Backstage (Werk)

05.03.2026 HU Budapest – Barba Negra

06.03.2026 AT Vienna – SiMM City

07.03.2026 AT Wörgl – VZ Komma