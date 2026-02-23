Warkings & Visions Of Atlantis am 20.02.2026 in der Markthalle, Hamburg

Event: Warkings & Visions Of Atlantis – Pirates & Kings Over Europe Tour 2026

Bands: Warkings, Visions Of Atlantis, Induction

Ort: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg

Datum: 20.02.2026

Kosten: VVK circa 49,95 €, sold out

Zuschauer: ca. 1000 Menschen

Genre: Power Metal, Symphonic Metal

Link: https://markthalle-hamburg.de/

Setlisten:

Induction

Visions Of Atlantis

Warkings Beyond Horizons Dark Temptation Love Kills Strangers To Love Steel And Thunder Gods Of Steel Queen Of Light To Those Who Choose To Fight / The Land Of The Free Mercy Clocks Tonight I’m Alive Legion Of The Seas Heroes Of The Dawn Hellfire Underwater Pirates Will Return Armada Master The Hurricane Melancholy Angel Genghis Khan Maximus Odin’s Sons Armageddon Pirates And Kings (with Visions Of Atlantis) Hephaistos Warriors Circle Of Witches Hangman’s Night Fight Kings Of Ragnarök Live Is Life (Opus cover) We Are The Fire Sparta Gladiator

Wenn es einen Aufsteiger im Bereich modernem, unterhaltsamem Power Metal gibt, dann dürfte der Name Warkings sehr schnell fallen. Erfahrene Musiker von Mystic Prophecy, Serenity und Watch Me Bleed geben sich Namen wie The Tribune, The Crusader und The Viking. Das Konzept der untoten Könige singt von Göttern wie Hephaistos, Sparta oder ähnlichen Dingen, immer unterhaltsam animiert und mit diversen Sprüchen garniert. Es ist nicht verwunderlich, dass die Warkings mittlerweile einen Headliner-Status für die größeren Clubs des Landes haben. Heute sind die Untoten in der Hamburger Markthalle, die sold out meldet. Das liegt aber auch an dem Co-Headliner Visions Of Atlantis, die sich seit einigen Jahren auf die Piratenthematik fokussieren und ihren symphonischen Power Metal wie eine Metal-Opera präsentieren. Die Menschenreihen vor dem Eingang sind bei nasskaltem Wetter ewig lang und um 18 Uhr öffnen sich die Pforten. Die erste Band sind Induction, ein internationales Projekt vom Kai-Hansen-Sohn Tim, die mit ihrem symphonisch angehauchten Power Metal gut zu den beiden Hauptacts passen. Um 19 Uhr startet der musikalische Teil des Abends.

Die erste Überraschung bei Induction liefert der Blick auf die Bühne. Wo ist der Bass? Bassist Dominik Gusch ist verhindert, sodass heute planbar die Basstöne aus der Konserve kommen, genauso wie die symphonischen Klänge. Die zum Quartett geschrumpfte Band setzt von den heutigen Acts am stärksten auf die Saitenarbeit und hat mit dem bereits erwähnten Tim Hansen und Justus Sahlman entsprechend starkes Personal auf der Bühne, wobei es auch mal ein Gitarrensolo auf die Ohren gibt. Die primäre Aufgabe von Induction ist aber, Anheizer zu spielen für die beiden Nachfolger. Die Animation teilen sich Sänger Gabriele Gozzi und Gitarrist Tim Hansen, der sein Heimspiel sichtlich genießt.

Musikalisch dreht es sich bei Induction um die aktuelle Scheibe Love Kills!, was wenig verwundert durch die Veränderungen im Line-Up. Vom Vorgängeralbum Born From Fire ist nur Gitarrist Hansen auf der Bühne. Der Bassist Dominik Gusch ist ebenfalls auf dem 2022er-Release zu finden, wovon es mit Queen Of Light eine Kostprobe gibt. Als Fazit bleibt, dass die Herren ihren Auftrag erfüllen und sich hoffentlich das Line-Up stabilisiert.

Die Präparation der Bühne für Visions Of Atlantis nimmt circa 30 Minuten in Anspruch, sodass jeder Fan in der ausverkauften Location die Möglichkeit hat, sich mit einem Getränk – es gibt in der Markthalle auch Kaffee – auszustatten. Selbst kleine Snacks werden heute angeboten, wobei Pommes und Co. den kleinen Hunger stillen.

Kurz nach 20 Uhr geht das Licht aus und Sängerin Clémentine Delauney eröffnet mit einem Solo das Set. Stück für Stück rücken die anderen Musiker nach, am Ende die zweite Stimme Michele Guaitoli, der eventuell auch von Temperance bekannt sein dürfte. Das Gesangduo wirft sich die Bälle geschickt zu und gefühlt gibt es eine Art Piratenmusical zu erleben. Der Scope liegt nahezu komplett auf den Platten Pirates und Pirates II: Armada, bei denen sich Ohrwurm an Ohrwurm reiht und manche Stücke nahezu unverschämt eingängig sind. Die Saitenarbeiter stehen im Schatten des Gesangsduos, wo mit Säbeln hantiert wird und vor allem die Kostümierung der beiden Hauptdarsteller:innen hervorzuheben ist. Das Auge hört bekanntlich mit, und was Delauney und Guaitoli abliefern, ist bezüglich Inszenierung großer Sport.

Wie so oft bei symphonischen Bands kommt die Symphonie aus der Konserve. Es wäre interessant, wie der Ansatz auf den Platten A Pirate’s Symphony und ganz aktuell Armada – An Orchestral Voyage mit Orchester live rüberkommt. Das Material der Truppe schreit nahezu nach einer größeren, symphonischen Bühne. Wäre das mal etwas für eine größere Tour? Das Quintett hat circa 70 Minuten für ihr Set und liefert zwölf Stücke, wobei sich mit Heroes Of The Dawn eine Nummer vom 2019er-Release Wanderers mit ins Set geschlichen hat, die aber von der Thematik perfekt zu den Piraten passt. Visions Of Atlantis sind auf dem Sprung und haben sich nach Covid eine neue Piraten-Identität gegeben.

Eigentlich ist es eine Co-Headliner-Tour, aber die Bühne wird für die Warkings einmal komplett neu hergerichtet. Beim Soundcheck macht sich die Crew einen Spaß und spielt diverse Klassiker an, die vom Publikum abgefeiert werden. Ein anderer Klassiker, genauer gesagt Warrios Of The World von Manowar, kündigt die untoten Könige an, die Step by Step die Bühne entern und vom Feuergott mit dem Hammer vorab angekündigt werden. Zum guten Schluss kommt Georg Neuhauser, heute als The Tribune mit einer entsprechenden Maskierung auf die Bühne. Das Konzept der musikalischen Unterhaltung beherrschen Neuhauser und Co. nahezu perfekt. Das Bühnenbild mit den Protagonisten lässt kaum Wünsche offen. Spätestens als Secil Sen, alias Morgana le Fay, mit auf die Bühne stürmt, ergibt sich zu Odin’s Sons mit dem Einsatz der Wasserdampfsäulen ein starkes Bühnenbild. Die Gimmicks wie das Feuerspiel zu Hephaistos oder die Schildmaid, die auf einem Rettungsring durchs Publikum zum Bierholen getragen wird, gehören dazu und sind nicht neu. Funktionieren tun die Gimmicks aber trotzdem, genauso wie die Ansagen und Sprüche zwischen Deutsch und Englisch von Neuhauser, wobei die Erwähnung des Scheißhauses nicht fehlen darf.

Ob die Einbindung eines kleinen Mädchens für die Animation zu der auf Bella Ciao beruhenden Melodie von Fight notwendig ist, dürfte Ansichtssache sein. Das Publikum feiert die kleine Dame ab, die Neuhauser als Zukunft des Heavy Metal anpreist. Eine Besonderheit ist das mit dem Gesangsduo und dem Gitarristen von Visions Of Atlantis dargebotene Pirates And Kings, das auch das Motto der Tour beschreibt und von beiden Bands gemeinsam produziert wurde.

Nach circa 75 Minuten endet gegen 23 Uhr die Show der Piraten und Könige, die in Hamburg fette Beute machten. Konzeptionell liefern sowohl Visions Of Atlantis als auch Warkings interessante Ansätze, die heute in der Markthalle perfekt funktionieren und harmonieren. Die Frage des nächsten Schritts bleibt heute noch offen. Gerade bei den Warkings sind viele Gimmicks bekannt, funktionieren aber trotzdem. Vielleicht gibt es im Sommer darauf eine Antwort, wenn die untoten Könige auf dem Elbriot in Hamburg zu erleben sind. Nicht nur die Truppe ist dort, auch Powerwolf, die gerade einen Livemitschnitt veröffentlicht haben, den der Kollege Rene W. auf Herz und Nieren geprüft hat. Eine uneingeschränkte Empfehlung geht ans Elbriot für Savatage, die bereits 2025 ein absolutes Highlight in Oberhausen auf die Bretter legten.

Für die Fans der Warkings und Visons Of Atlantis geht es in den nasskalten Abend, wo aus dem Schnee Regen wurde und das Tauwetter auch im Norden der Republik angekommen ist. Es wird Zeit für Sonne und Frühling.