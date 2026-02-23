Lost In Hollywood: veröffentlichen brandneue Single „Love Is Dying“ feat. Philip Strand von Normandie

Mit Love Is Dying treffen Lost in Hollywood genau den Punkt, an dem alles zu zerbrechen beginnt – und sie schauen nicht weg. Die neue Single von Lost In Hollywood, mit Philip Strand von Normandie, vereint brachialen Metalcore mit einer eindringlichen Melodie und balanciert rohe Aggression und zerbrechliche Emotionen auf eine Weise, die sich gleichermaßen intim und explosiv anfühlt.

Es ist kein glattpoliertes Liebeslied oder ein dramatischer Abschied – es ist der Klang von etwas, das in Echtzeit auseinanderfällt. Der Song erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Lost In Hollywood still und leise an Fahrt aufgenommen haben. Aktuelle Singles wie The Fire, Pretty Skin, Like A River (feat. Of Virtue) und The Art Of Being Torn Out (feat. Half Me) zeigten nicht nur verschiedene Facetten der Band, sondern bewiesen auch, wie souverän sie zwischen Atmosphäre, Härte und emotionaler Tiefe wechseln. Jede Veröffentlichung erweiterte ihren Sound, zog mehr Hörer in ihren Bann und festigte ihren Platz in der modernen Metalcore-Szene. Love Is Dying fühlt sich wie das emotionale Zentrum dieser Reise an. Philip Strands unverwechselbare Stimme bildet einen zerbrechlichen Kontrast zur unerbittlichen Energie der Band und macht den Song zu einem spannungsgeladenen Wechselspiel zwischen Verletzlichkeit und Wut. Er ist intensiv, melodisch, unbehaglich – und genau die Art von Song, die einem länger im Gedächtnis bleibt, als man erwartet.

All das führt direkt zum kommenden Album von Lost In Hollywood, das am 20. März erscheint. Die Platte verspricht, das bisher fokussierteste und ambitionierteste Werk der Band zu werden – mit einem volleren Sound, schärferem Songwriting und der Bereitschaft, sich mit unangenehmen Emotionen auseinanderzusetzen. Waren die letzten Singles Puzzleteile, so fügt sich mit Love Is Dying alles zusammen.

Der 20. März ist nicht einfach nur ein weiterer Veröffentlichungstermin – er markiert den nächsten Schritt für eine Band, die genug vom sicheren Weg hat.

Erlebt die Band live:

20.03. Release-Show, Passage Kino Hamburg

Lost In Hollywood online:

https://www.facebook.com/lostinhollywood.official/

https://www.instagram.com/lostinhollywood.official/