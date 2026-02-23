Wazzara: veröffentlichen neues Album „Arbor“

Nach einer Dekade unermüdlicher Aktivität meldet sich der Schweizer Act Wazzara mit einem neuen Werk zurück: Heute erscheint das vierte Studioalbum Arbor – eine eindringliche Klangreise zwischen mystischer Dunkelheit, drückender Schwere und ätherischer Schönheit.

Über 48 Minuten hinweg schmieden Wazzara ihren Sound zu einer dichten Legierung aus Atmospheric Post-Black Metal, Doom und Blackgaze. Die acht Tracks entfalten eine faszinierende Dynamik zwischen fragiler Melancholie und monumentaler Wucht – mal sphärisch getragen, mal intensiv und erdrückend. Fans von Austere, In The Woods… oder Myrkur dürften hier voll auf ihre Kosten kommen.

Das Album eröffnet mit 9 Confines, das zugleich als neues Video veröffentlicht wurde, und führt durch atmosphärisch dichte Stücke wie Hollow, Her Ashes Down The River oder das verträumt-düstere Indigo Sleep. Mit Zessa (Reborn) schließt sich am Ende ein Kreis – eine epische Neuinterpretation, die den Spannungsbogen eindrucksvoll abrundet. .

Arbor erschien am 13.02.2026 in Eigenregie und ist seitdem auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.