Lömsk: veröffentlichen Musikvideo zu „Of Iron And Blood“

Die schwedische Black-Metal-Band Lömsk hat ein brandneues Musikvideo zu ihrem Song Of Iron And Blood veröffentlicht. Der Track stammt von ihrem kommenden Album Act II – Of Iron And Blood, das am 6. März über Vendetta Records erscheint.

Nach dem bereits veröffentlichten Opener Fields Of Elysium präsentiert die Band nun den Titeltrack als kraftvolles audiovisuelles Statement. Of Iron And Blood fängt die düstere Atmosphäre und die kompromisslose Intensität des Albums perfekt ein und verbindet unerbittliche Aggression mit eindringlichen melodischen Untertönen. Das Video wurde von Martin Strandberg inszeniert, gefilmt und geschnitten.

Act II – Of Iron And Blood – Tracklist:

1. Fields Of Elysium

2. Of Iron And Blood

3. Requiem Of Fire

4. Entropia

5. The Gathering Storm

6. Chimaera

7. Stare Into The Void

8. Furia

9. The Silence Thereafter

Die gesamte Musik von Act II – Of Iron And Blood wurde von Lömsk geschrieben, produziert, aufgenommen und abgemischt. Das Album wurde von Robert Kukla in den Obsidian Recording Studios gemastert. Das Artwork stammt von Misanthropic Art, das Design und Layout des Booklets von Jacob Fredén.

Lömsk, eine Black-Metal-Band aus Göteborg, wurde 2022 gegründet. Ihre Musik ist eine direkte Reaktion auf eine Welt, die sie als verkommen und eitel wahrnehmen. Mit Act II – Of Iron And Blood verlässt die Band den thematischen Rahmen ihres Debüts und stürzt sich kopfüber in die Trümmer, die sie hinterlassen hat.

Die vorherige Veröffentlichung, Act I, war eine Manifestation schöpferischer Zerstörung – die schwarze Galle der Vergangenheit, verschmolzen mit neu entfachtem Zorn, eine Vorahnung ewiger Wiederkunft. Mit düsterem Blick auf die moderne Welt erschien Lömsk als künstlerische Feuerprobe, entschlossen, die festgefahrene Situation der Eitelkeit zu durchbrechen und sich dem Göttlichen in uns zu stellen.

Durch die Linse des Nihilismus und stoischen Trotzes zeichnet Act II – Of Iron And Blood den Abstieg in eine Welt nach, die von Asche und Rauch erstickt wird. Während Türme einstürzen und der Himmel sich spaltet, geht der Marsch durch Täler der Trauer weiter, hin zur unausweichlichen Entropie, die allem droht. Dies ist der Klang des brennenden Roms – ein Gebet der Gewalt, ein Flüstern unter einem Himmel aus Eisen und Blut. Macht euch bereit für den kommenden Umbruch.

Lömsk online:

https://www.instagram.com/lomskofficial/

https://www.facebook.com/LomskOfficial/