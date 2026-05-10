Dok.fest München 2026: zeigt die Filme „Wacken – Hearts Full Of Heart“ und „HEX“ (Witch Clab Satan Doku)

Das DOK.fest München ist eines der größten Dokumentarfilmfestivals in Deutschland und Europa. Es findet jedes Jahr in München statt und zeigt aktuelle internationale Dokumentarfilme – sowohl im Kino als auch online. Schwerpunkt sind gesellschaftlich relevante, politische, kulturelle und persönliche Themen.

2026 läuft die 41. Ausgabe des Festivals. Gezeigt werden 106 Dokumentarfilme aus 49 Ländern, darunter viele Deutschland- und Weltpremieren. Das Festival kombiniert Kinovorführungen in München mit einer Streamingplattform („DOK@home“).

Mit dabei beim DOK.fest München sind zwei Filme, die die Metal-Fans bestimmt interessieren dürften:

Wacken – Hearts Full Of Metal

Regie: Cordula Kablitz-Post / Deutschland 2026 / 87 Minuten

Schlamm, Stromausfälle, Existenzängste – und trotzdem jedes Jahr wieder Wacken. Seit über drei Jahrzehnten steht das Wacken Open Air für Freundschaft, Sturheit und eine Szene, die zusammenhält. Mit Metal-Größen wie Kreator, Doro Pesch und Motörhead ist Wacken nicht nur Ausnahmezustand, sondern auch Heimat für Fans aus aller Welt.

Premiere mit Live-Auftritt von Stars der Wacken-Familie am Samstag, 9. Mai, 21 Uhr, im Deutschen Theater. Eine weitere Vorführung ist für den 13.05.2026 um 19:00 Uhr im Bergson geplant.

HEX

Regie: Maja Holand / Norwegen 2025 / 92 Minuten

Mit der Gründung der Band Witch Club Satan starten drei Frauen in ihren Dreißigern eine feministische Konterrevolution in der männerdominierten Black-Metal-Szene Norwegens. Drei Jahre lang wollen sie alles für das Projekt geben – sie formen einen Hexenzirkel und verbinden Musik, Ritual und Alltag.

HEX ist an folgenden Terminen beim Dok.fest zu sehen: