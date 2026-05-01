Imha Tarikat: kündigen neue Tour & Auftaktkonzerte für 2026 an

Unter ihren eigenen Banner Corda Incensa MMXXVI werden Imha Tarikat im Spätherbst dieses Jahres erneut The Ruins Of Beverast auf dem zweiten Teil ihrer Release-Tour durch Europa supporten. Die deutschen Bands werden von den britischen Funeral-Doom-Meistern Esoteric begleitet.
Die aufstrebenden deutschen Black-Metal-Bands starten außerdem heue im ORWOhaus in Berlin im Rahmen der Walpurgisnacht V eine Reihe von Konzerten unter dem Titel Yanan Kalp Manifestations (Burning Heart Manifestations). Mehr Informationen dazu findet ihr hier.
Imha Tarikat kommentieren: „Having lit the fire with our early 2026 shows, we took a short break to proceed with our creative duties„, erklärt Mastermind Kerem Yilmaz. „However, now we are beyond excited and feel driven to finally return to perform live with a massive run for the rest of this year. Following a good number of shows at festivals and clubs, we will finish this year with a 16-day tour supporting our friends, mighty The Ruins Of Beverast and Esoteric, while carrying our own banner: Corda Incensa MMXXVI. We shall claim every stage as ours, and our only demand of you will be: Burn with us! We call upon you to set these coming nights of darkness ablaze with all that lingers in your hearts and yearns to break free. Join us in passion bursting!“
Imha Tarikat – Corda Incensa MMXXVI
w/ The Ruins Of Beverast & Esoteric
20 NOV 2026 Leipzig (DE) UT Connewitz
21 NOV 2026 Praha (CZ) Black Pes
22 NOV 2026 Wien (AT) Viper Room
23 NOV 2026 Warszawa (PL) Hydrozagadka
24 NOV 2026 Krakow (PL) Zaścianek
25 NOV 2026 Berlin (DE) BiNuu
26 NOV 2026 Maastricht (NL) Muziekgieterij
27 NOV 2026 Bochum (DE) Gleis 9
28 NOV 2026 Oudenaarde (BE) De Qubus, Unholy Congregation
29 NOV 2026 Kassel (DE) Goldgrube
30 NOV 2026 Osnabrück (DE) Bastard Club
01 DEC 2026 Karlsruhe (DE) P8
02 DEC 2026 Geneva (CH) PTR / L’Usine
03 DEC 2026 Aarau (CH) KIFF
04 DEC 2026 Salzburg (AT) Rockhouse, Dome of Rock
05 DEC 2026 Burglengenfeld (DE) VAZ
Imha Tarikat treten live zum Support ihres gefeierten Albums Confessing Darkness auf.
