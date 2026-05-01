The Mugshots: präsentieren neue Single „It’s My Time“ feat. Enrico Ruggeri

It’s My Time ist die neue Single aus dem neuen Album Gloomy, Eerie And Weird von The Mugshots und ein purer Adrenalinrausch zwischen Post-Punk und Hard Rock mit den legendären Enrico Ruggeri und Decibel als Special Guests.

Gloomy, Eerie And Weird ist ein unglaubliches Werk, vor allem wegen seines Sounds, der der Produktion von Gitarrist Priest und dem atemberaubenden Mastering von Dan Swanö im Unisound Studio zu verdanken ist, sowie wegen der Gastmusiker aus aller Welt, die das Album unvergesslich bereichern (um nur einige Namen zu nennen: Mario „The Black“ Di Donato mit seinen letzten Aufnahmen, Gaye Advert, Enrico Ruggeri, Andy La Rocque, Sakis Tolis, Jim Mutilator, Trevor Sadist, Fredrik Norrman, Tommy Talamanca). Das Album besticht aber vor allem durch die einzigartige musikalische Reise zwischen Dunkelheit, Ironie und Visionen, die eine Band mit unvergleichlicher, unverwechselbarer Identität in der internationalen Rockszene etabliert.

Diese Reise durch Dunkelheit, Ironie und Visionen wird um ein neues Juwel bereichert. Mehr Informationen zu Gloomy, Eerie And Weird findet ihr hier:

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