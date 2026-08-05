The Night Eternal: Single/Video „The Veins Of Time“ ist jetzt erschienen

Die aufstrebende deutsche Melancholic-Heavy-Metal-Band The Night Eternal freut sich, ihre neueste Single The Veins Of Time zu präsentieren. Dieser fesselnde neue Song stammt von ihrem kommenden Metal-Blade-Debütalbum Cold Velvet, das am 21. August erscheint.

Die dritte Single der Band eröffnet die B-Seite von Cold Velvet und offenbart sogleich eine neue Facette von The Night Eternal. Vom ersten Moment an zieht der Track den Hörer mit einem hypnotischen, vom Post-Punk beeinflussten Gothic-Intro in seinen Bann, das stetig an Intensität gewinnt. Es folgt eine Reise durch Melancholie und traumartige Atmosphären, fest verankert im Heavy Rock. Der Song mündet in ein episches Finale, geprägt vom dramatischen Zusammenspiel zwischen Ricardo Baums herausragendem Leadgesang und einem kraftvollen, ausdrucksstarken Gitarrensolo von Rob Richter.

Mit Cold Velvet haben sich The Night Eternal ein eigenes Subgenre erschaffen, in dem sie Dunkelheit, traumartige Unruhe und tiefe Melancholie mit einer dramatischen und zugleich unverfälschten Heavy-Metal-Rock-’n‘-Roll-Attitüde verweben. Wiederkehrende Markenzeichen – wie hypnotische, rituelle Rhythmen, betörende Gitarrenriffs und -melodien sowie unwiderstehlich eingängige Refrains – durchziehen jeden Song, versetzen den Hörer in einen tranceartigen Zustand und setzen einen unaufhaltsamen Strom aus dunkler Energie und Dopamin frei. Mehr Informationen zu Cold Velvet inklusive der Tourdaten für 2026 findet ihr hier.

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