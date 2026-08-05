Stoned Jesus: kündigen neues Album „Songs To Moon“ an und veröffentlichen das Musikvideo zu „Velvet“

Nach 15 Jahren, in denen sie Pionierarbeit in den Genres Doom Metal, Grunge, Psychedelic und Art Rock geleistet haben, ist für Stoned Jesus ​​kein Gipfel zu hoch. Mit ihrer kommenden Album-Trilogie erreichen die Heavy-Progressive-Rocker einen neuen kreativen Höhepunkt. Der erste Teil, Songs To Sun, schaffte es auf die Bestenlisten für 2025 bei den Doom Charts und anderen maßgeblichen Institutionen. Nun begeben sich Frontmann Igor Sydorenko und seine beiden Bandkollegen mit Songs to Moon – einem Album mit sieben Titeln und dem zweiten Teil der Songs-Trilogie – in das dunkelste, gewagteste und emotional bewegendste Terrain ihrer bisherigen Karriere.

Am 4. August veröffentlichte die Band Velvet, ihre erste Single aus Songs To Moon, begleitet von einem Musikvideo im Stil der 90er Jahre.

Der Doomgaze-Sound von Velvet schwebt endlos im Ungewissen und besticht durch eine der stärksten Hooks der Band. „This song answers the question: What if Nirvana was shoegaze?“, verrät Sydorenko.

Velvet schlägt mit einer der stärksten Hooks der Bandgeschichte voll ein; die Doomgaze-typische Eingängigkeit zieht den Hörer in einen ungewissen freien Fall. Der existenzielle Schleier, der bereits über Songs To Sun lag, lastet weiterhin auf Sydorenko: „Still I’m falling down / From high above“, singt er mit kühler Distanz. Die Mini-Prog-Oper Jackal zeigt die Band von ihrer theatralischsten Seite. Genau in der Mitte der Tracklist – und damit exakt auf halbem Weg durch die gesamte Trilogie – vereint das melancholische Syzygy jeweils eine Melodie aus den beiden Songs To…-Alben zu ihrem allerersten Instrumentalstück. In der Tradition von Alben wie III (Led Zeppelin), Damnation (Opeth) oder Jar Of Flies (Alice In Chains)reduziert sich der Sound auf der Zielgeraden von Songs To Moon auf Akustikgitarre und Sydorenkos leisen Gesang: „And when the sun goes down / It brightens up my mood.“ Während die verträumte Verzweiflung von Window In My Room unter der ernüchternden Erinnerung des abschließenden One More Empty Day verklingt, kehren Stoned Jesus auf die Erde zurück – erschöpft, aber weiser als ihr Alter vermuten ließe, und bereit, neue Horizonte zu erkunden.

Songs To Moon – Trackliste:

Under The Skin Velvet ZYX Syzgy Jackal Window In My Room One More Empty Day

Aufnahmebesetzung:

Igor Sydorenko – Gesang, Gitarre, Bass, Keyboards

Andrew Rodin – Bass, Hintergrundgesang

Yurii Ciel – Schlagzeug, Hintergrundgesang

Produktion: Igor Sydorenko

Tontechnik: Andy Rosczyk

Mixing & Mastering: Karl Daniel Lidén im Studio Tri-Lamb, Schweden

Recording Studio: Goblin Sound Studio in Köln, Deutschland

Cover-Artwort: Vadym „Karaska“ Karasiov

Songs To Moon wird als CD-Digipack sowie in vier Vinyl-Varianten erhältlich sein.

Stoned Jesus ​​erklären: „We started The Songs trilogy last year with Songs To Sun, which is a loud and heavy album that’s big on choruses and meaty riffs. While still heavy and catchy, Songs To Moon follows a similar trajectory to Led Zeppelin III, Opeth’s Damnation or Jar of Flies by Alice In Chains. The songs are recognizably Stoned Jesus, but they are bolder, more haunting and introspective than anything we’ve done before.“

Europäische Festival-Termine:

August 8 – Rome, Italy @ Roma Stone Fest

August 20 – La Maroutière, France @ V and B Fest

August 29 – Teramo, Italy @ Suburbiae Festival

October 30 – Vallet, France @ WeStill Fes

Stoned Jesus – Live-Besetzung:

Igor Sydorenko – Gesang, Gitarre

Andrew Rodin – Bass, Hintergrundgesang

Ihor Biriuchenko – Schlagzeug, Percussion

Stoned Jesus online:

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