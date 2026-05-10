Aviditas: veröffentlicht neue Single „Cleansing“

Das Gothic-Rock-Projekt Aviditas veröffentlicht mit Cleansing seine neueste Single, die ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen erhältlich ist.

Mit Cleansing präsentiert Aviditas einen düsteren und emotional aufgeladenen Dark-Rock-Track, der Schmerz in Stärke verwandelt. Getragen von melancholischen Melodien, intensiver Atmosphäre und ehrlicher Emotionalität thematisiert der Song die kathartische Kraft der inneren Auseinandersetzung. Cleansing fängt den Moment ein, in dem Verletzlichkeit zu neuer Stärke wird – und zeigt, dass selbst in der Dunkelheit Heilung und neue Energie entstehen können.

Hinter Aviditas steht der Musiker Matt Schneider, der das Projekt als dunklere, melancholischere Seite seines musikalischen Schaffens beschreibt. Wie bereits bei seinem Punk-Projekt Angry Freak übernimmt Schneider sämtliche kreativen und technischen Prozesse selbst – vom Songwriting über Recording und Performance bis hin zu Mixing und Mastering.

Musikalisch bewegt sich Aviditas zwischen schweren, atmosphärischen Klanglandschaften und subtil morbiden Stimmungen. Geisterhafte Melodien treffen auf rohe Emotionen und schaffen einen Sound, der Fans von Gothic Rock und Dark Rock gleichermaßen ansprechen dürfte.

Oder, wie Aviditas selbst warnt: „Sogar Geister könnten dabei eine Gänsehaut bekommen.“

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