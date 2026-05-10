Delain: geben ihre Tourdaten für 2027 bekannt (feat. Marko Hietala!)

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Melodic-Synth-Metal-Band Delain als feste Größe im modernen Melodic Metal etabliert und ist bekannt für ihr starkes Songwriting, ihre einzigartige musikalische Identität und ihren dynamischen Sound. Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Lucidity vor zwanzig Jahren haben sich Delain mit Alben wie April Rain, We Are The Others, The Human Contradiction und neueren Veröffentlichungen, darunter Dark Waters aus dem Jahr 2023, das sowohl in den offiziellen deutschen Albumcharts als auch in den US-Hard-Music-Albumcharts auf Platz 9 debütierte und damit das bislang erfolgreichste Album der Band ist, eine treue internationale Fangemeinde aufgebaut.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung von Lucidity treten Delain in eine neue kreative Phase ein und läuten diese offiziell mit der Ankündigung von zehn außergewöhnlichen Live-Shows im Februar 2027 ein. Für diese besondere Tournee präsentieren Delain ein spezielles Format mit einer einzigartigen Auswahl hochkarätiger Gastmusiker und Sänger, das ein unvergessliches und abwechslungsreiches Live-Erlebnis verspricht.

Zu diesen besonderen Gästen gehört Marko Hietala, dessen langjährige Verbindung zum Band-Mastermind Martijn Westerholt zu einigen der ikonischsten Kollaborationen von Delain geführt hat. Sein Auftritt auf dieser Tournee markiert ein emotionales Wiedersehen und ein Highlight für die Fans. Weitere Gastmusiker werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Mit dieser außergewöhnlichen Konzertreihe laden Delain das Publikum ein, ihre Musik auf eine neue und aufregende Weise zu erleben – und damit sowohl ihr Vermächtnis als auch ihre Zukunft zu feiern.

Delain Feat. Marko Hietala 2027

Special Guest: Infected Rain

Support: TBA

02.02.27 DE – Köln / Live Music Hall

03.02.27 DE – Bremen / Modernes

04.02.27 DE – Berlin / Columbia Theater

05.02.27 DE – Leipzig / Hellraiser

06.02.27 DE – Karlsruhe / Substage

07.02.27 CH – Pratteln / Z7

08.02.27 DE – München / Backstage

09.02.27 DE – Frankfurt / Batschkapp

10.02.27 LU – Esch-sur-Alzette / Rockhal

11.02.27 NL – Tilburg / O13

Über Delain:

Bekannt für die Verschmelzung von harten Gitarrenriffs mit orchestralen und synthgetriebenen Elementen, hat sich die Musik von Delain kontinuierlich weiterentwickelt, ohne dabei ihre unverwechselbare und eigenständige kreative Ausrichtung aus den Augen zu verlieren. Durch ausgiebige Tourneen und internationale Live-Erfahrung haben Delain eine starke Verbindung zum Publikum weltweit aufgebaut. Im Laufe ihrer Geschichte hat die Band zudem mit einer Vielzahl von Gastmusikern zusammengearbeitet, was zu einigen ihrer unvergesslichsten Momente beigetragen hat. Delain arbeiten derzeit an einer außergewöhnlichen neuen Veröffentlichung mit einzigartigen, hochkarätigen Kollaborationen, die vor der bevorstehenden Tour vorgestellt werden soll und ein neues Kapitel in ihrer fortlaufenden Geschichte einläutet.