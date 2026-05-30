Gothminister: neues Album „We Are All Demons“ kommt im Oktober

Gothminister haben ein neues Album angekündigt. We Are All Demons erscheint am 16. Oktober über Elevator Records. Gleichzeitig hat die Band mit The Dark eine weitere Vorabsingle samt frischem Musikvideo veröffentlicht.

Mit The Dark präsentiert Gothminister die fünfte Auskopplung aus dem kommenden Longplayer. Der Song erzählt von einem Paar, bei dem sie ihn in den Wald führt, um ihm mitzuteilen, dass sie ihn und dieses Leben verlassen muss. Zurückgelassen entdeckt er ein Grab und stößt dabei auf ein Dämonenkind. Musikalisch verbindet die Nummer Gitarren, Drums, EDM- und Dubstep-Elemente mit dem für Gothminister typischen cineastischen Sound.

Das neue Album umfasst elf Tracks und wurde erstmals komplett von Bjørn Alexander Brem selbst aufgenommen, produziert, gemixt und gemastert. Inhaltlich widmet sich We Are All Demons der Dunkelheit im Inneren des Menschen und arbeitet sich thematisch durch Stärke, Angst und Selbstbehauptung. Klanglich kündigt die Band eine Mischung aus Gothic Industrial Metal und modernen EDM-Einflüssen an, ergänzt durch aggressive Synths, druckvolle Drums, Industrial-Gitarren, Screams, weibliche Duette, opernhafte Momente und große Chorpassagen.

Bereits vorab wurden mit The Spell, Welcome To Hell, Darkest Side Of Earth und Darkness Is My Throne weitere Songs veröffentlicht. Die Tracklist von We Are All Demons liest sich wie folgt:

Darkest Side Of Earth We Are All Demons Nightmare King The Dark The Spell Welcome To Hell Salsa My Revenge Darkness Is My Throne Fearless There’s A Crown For All

Live sind Gothminister ebenfalls bald wieder zu sehen. Bestätigt sind bislang Auftritte beim Rockharz Festival in Ballenstedt, im Fiskepiren in Stavanger, im Parkteatret in Oslo sowie beim Hellsinki Industrial Festival in Helsinki.