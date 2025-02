Gothminister: „We Come Alive“-Tour startet im März 2025

Pandemonium (2022, AFM Records/Believe) wurde als Dark Album Of The Year ausgezeichnet, und Gothministers Musikvideos zu diesem und dem neuen Album haben weltweit mehr als 34 internationale Film- und Musikpreise gewonnen.

Gothminister tourten bereits ausgiebig in mehr als 40 Ländern und touren derzeit durch Europa, um das neue Album Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds (2024 AFM Records/Believe) zu promoten. Jetzt gibt es weitere Tour-Termine für 2025.

Vain Productions stellt vor:

Gothminister: We Come Alive Tour 2025

06.03.2025 Turock, Essen (DE)

07.03.2025 Hademarscher Hof, Hademarschen (DE)

08.03.2025 Columbia Theater, Berlin (DE)

09.03.2025 Hydrozagadka, Warsaw (PL)

10.03.2025 2progi, Poznan (PL)

11.03.2025 F-haus, Jena (DE)

12.03.2025 Musiktheater Rex, Bensheim (DE)

13.03.2025 Kiff, Aarau (CH)

14.03.2025 LaBoule Noir, Paris (FR)

15.03.2025 Willemeen, Arnhem (NL)

16.03.2025 L`Entrepot, Arlon (BE)

Support: Stoneman, Morphium, Dame Tu Alma

Tickets: https://www.gothminister.com/tour

Mehr Infos zu Gothminister findet ihr hier:

Gothminister – Live-Besetzung:

Gothminister – Gesang

Icarus – Gitarren

Turbo Natas – Gitarren

Jona Morte – Schlagzeug