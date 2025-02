Dirkschneider: stellen verschneites Musikvideo zu emotionaler neuer Single ‚Winter Dreams [feat. Doro Pesch]‘ vor

Dirkschneider befinden sich auf der Zielgeraden der Veröffentlichung ihres gespannt erwarteten Balls To The Walls Reloaded-Albums, das am 28. Februar 2025 via RPM in die Läden kommen wird. Um die Wartezeit bis dahin noch etwas zu verkürzen, präsentiert die Band mit Winter Dreams die zweite Single aus der Jubiläumsneuaufnahme der Accept-Kultplatte. Der Abschlusstrack steht für die softere Seite der Scheibe, deckt lyrisch, aber dennoch tiefgründiges Territorium ab, was den Song zu einer gefühlvollen Hymne an die Freiheit macht. Als Gast für eines der beliebtesten Balls To The Wall-Stücke konnte in diesem Fall keine Geringere als die ‚Metal Queen‘ Doro Pesch persönlich gewonnen werden, die sich auch im Rahmen dieses Duetts einmal mehr grandios mit Udo Dirkschneider ergänzt. Diese Zusammenarbeit betont erneut die Einzigartigkeit des Albums und zudem dessen ungebrochene Wichtigkeit für Fans, aber auch für viele bekannte Udo-Dirkschneider-Weggefährtinnen und -Weggefährten.

Udo kommentiert: „Es war für mich eine ganz besondere Erfahrung, Winter Dreams mit Doro Pesch neu aufzunehmen. Doro und ich haben schon so viele Jahre gemeinsam in der Szene verbracht und es besteht eine tiefe, fast familiäre Verbindung zwischen uns. Ihre Stimme verleiht diesem Song eine unglaubliche Magie und Emotionalität, die ihn auf eine ganz neue Ebene hebt. Es war für mich wie ein Wiedersehen mit einer alten Freundin und zusammen haben wir Winter Dreams noch intensiver und persönlicher gemacht. Es fühlt sich einfach richtig an, diesen Moment gemeinsam zu teilen.“

„Balls To The Wall war schon immer eines meiner absoluten Lieblingsalben. Ich habe mich riesig gefreut, das wundervolle Winter Dreams mit Udo Dirkschneider im Duett zu singen und dazu ein klasse Video zu drehen. Uns verbindet eine lange Freundschaft und es ist immer etwas Besonderes, mit ihm zu arbeiten“, betont Doro.

Das Winter Dreams-Musikvideo nimmt das Publikum mit in die Gewölbe von Burg Reifenstein (Freienfeld, Italien), die, in einer wunderschönen winterlichen Gebirgslandschaft liegend, die perfekte Kulisse für den Dreh darstellte. Den Clip, in dessen Zentrum Udo Dirkschneider und Doro Pesch agieren, gibt es hier zu sehen:

Balls To The Wall Reloaded kann nach wie vor in verschiedenen physischen Formaten sowie digital vorbestellt und auf allen gängigen Streamingplattformen vorab gespeichert werden: https://dirkschneider.rpm.link/bttwrPR

Formate:

– CD-Digipak+Patch-Bundle [RPM-EU-exkl.]

– CD-Digipak

– CD-Jewelcase

– Vinyl in verschiedenen Farben (Guardian Of The Night, Red Hot Marbled, Winter Blue)

-Digital

Neben Balls To The Wall Reloaded rückt auch der Startschuss zur begleitenden Jubiläumstour immer näher: vier von zweiunddreißig Shows sind bereits ausverkauft und auch für einige andere Hallen werden die Tickets bereits knapp. Es gilt also: Schnell sein, wer sich eines dieser geschichtsträchtigen Konzerte nicht entgehen lassen möchte. Als Support werden bei fast allen Terminen (außer in Kroatien, Griechenland, der Türkei sowie Bulgarien) die finnischen Metaller Crownshift und Dirkschneiders aufstrebende Labelkolleginnen und -kollegen von All For Metal die Bühne entern.

Dirkschneider live:

Balls To The Wall – 40-Jahre-Jubiläumstour

mit Crownshift, All For Metal

Präsentiert von Contra Promotion & Metal Hammer

25.02.2025 HR Zagreb – Boogaloo *

26.02.2025 AT Wien – SiMM City

27.02.2025 DE München – Backstage *Letzte Tickets*

28.02.2025 DE Leipzig – Haus Auensee *Letzte Tickets*

01.03.2025 CZ Prag – SaSaZu

02.03.2025 HU Budapest – Barba Negra

04.03.2025 RO Bukarest – Quantic Club

06.03.2025 PL Krakau – Klub Studio

07.03.2025 PL Warschau – Progresja

08.03.2025 LT Vilnius – Kablys

09.03.2025 EE Tallinn – Helitehas

10.03.2025 FI Helsinki – Kulttuuritalo

11.03.2025 FI Tampere – Tavara-asema

13.03.2025 NO Oslo – Rockefeller

14.03.2025 SE Göteborg – Trädgår’n

16.03.2025 DE Berlin – Huxleys Neue Welt

17.03.2025 DE Frankfurt – Batschkapp

18.03.2025 BE Antwerpen – Trix

19.03.2025 FR Paris – Le Trabendo

21.03.2025 ES Pamplona – Sala Totem *Ausverkauft*

22.03.2025 ES Madrid – Mon *Letzte Tickets*

23.03.2025 ES Barcelona – Razzmatazz 2 *Letzte Tickets*

25.03.2025 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

26.03.2025 DE Stuttgart – LKA Longhorn *Ausverkauft*

27.03.2025 DE Oberhausen – Turbinenhalle

28.03.2025 DE Hamburg – Große Freiheit 36 *Ausverkauft*

29.03.2025 DE Geiselwind – MusicHall *Ausverkauft*

30.03.2025 DE Geiselwind – MusicHall

08.04.2025 GR Athen – Fuzz Live Music Club *

09.04.2025 GR Thessaloniki – Principal Club Theater *

11.04.2025 TR Istanbul – IF Performance Hall Beşiktaş *

12.04.2025 BG Sofia – Hristo Botev Hall *

* nur Dirkschneider

30.07. – 02.08.2025 DE Wacken – Wacken Open Air *Ausverkauft*

15. – 17.08.2025 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

Hell, Fire And Steel-Tour

mit Saxon

04.11.2025 UK Belfast – Ulster Hall

05.11.2025 IE Dublin – 3Olympia Theatre

07.11.2025 UK Manchester – O2 Apollo

08.11.2025 UK Sheffield – The Octagon Centre

09.11.2025 UK Glasgow – O2 Academy

11.11.2025 UK Newcastle – O2 City Hall

13.11.2025 UK Bristol – Beacon

14.11.2025 UK Wolverhampton – Civic Hall

15.11.2025 UK London – Eventim Apollo Hammersmith

16.11.2025 UK Cardiff – The Great Hall

Infos & Tickets: https://udo-online.de/tourdates.html