Sacrosanct: feiern Videopremiere zu neuer Single „Coming Of The Scorpion“ vom kommenden Studioalbum „Kidron“

Am 7. März erscheint mit Kidron das brandneue Studioalbum der deutsch/niederländischen Progressive Metal Band Sacrosanct über ROAR. Vorbestellungen sind hier möglich: https://sacrosanct.rpm.link/kidronpr

Nun hat die Band ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single-Auskopplung Coming Of The Scorpion veröffentlicht. Mit ihrer bereits dritten Single überzeugen Sacrosanct mit einer weiteren epischen Hymne voller Melancholie und Emotionen.

Sacrosanct, gegründet 1988, sind ein angesehener Name in der Metalszene, der vor allem für seine drei klassischen Alben in den frühen 1990er Jahren bekannt ist: Truth Is – What Is, Recesses For The Depraved und Tragic Intense. Der charakteristische Sound von Sacrosanct entwickelte sich allmählich vom anspruchsvollen Thrash Metal zu einer kantigeren, melodischeren und atmosphärischen Klanglandschaft.

Die Ursprungsidee von Gründungsmitglied und Lead-Gitarrist Randy Meinhard (Ex-Pestilence) kehrte 2018 nach einer 25-jährigen Pause mit ihrem vierten Album Necropolis zurück, das hoch gelobt wurde und alle Merkmale und Feinheiten aufweist, die Sacrosanct ausmachen, mit einem starken Schwerpunkt auf melancholischen Melodien und Harmonie-Gitarrenparts sowie einem Fokus auf nachdenklich stimmenden Texten. Sechs Jahre später kehren Sacrosanct mit dem noch kraftvolleren, immer noch komplexen, aber eingängigen Kidron zurück, mit ihrem neuen Sänger Max Morton, der das Album mit seiner klaren, dynamischen und einzigartigen Stimme überstrahlt. „Das Album vereint alle unsere Trademarks, hat eine einzigartige Atmosphäre aufgrund all der Umstände, die wir durchleben mussten, und ist zugänglich und komplex zugleich“, sagte uns Randy Meinhard kürzlich.

Das Besondere an Sacrosanct ist, dass jedes Album anders klingt. „Wir schreiben und spielen die Songs immer auf unsere eigene Art und Weise. Wir können und wollen unsere Wurzeln nicht verleugnen“, so die Band. „Natürlich waren unsere ersten Alben eher Thrash-lastig, aber in den Songs steckt viel mehr drin. Man kann uns einfach nicht darauf reduzieren. Ich persönlich liebe Metal von Maiden über Priest bis hin zu Fates Warning, VoiVod oder Slayer. Wenn ich Songs schreibe, versuche ich herauszufinden, wie heavy oder „kommerziell“ ein Song auf unsere eigene Art und Weise sein kann. Aber wir wollen die Leute immer mit der Musik berühren und wenn sich z.B. ein Blastbeat mit den klassischen Sacrosanct-Riff-Trademarks kombinieren lässt, dann sind wir bei Kidron angekommen.“

Kidron Tracklist:

1. Marching Days

2. Avenging Angel

3. Prince Of Clowns

4. Coming Of The Scorpion

5. Gethsemane

6. Doorway Of Dreams

7. Still Open Sore

8. Before It Ends

9. The Pain Still Lasts

Sacrosanct sind:

Max Morton – Vocals, Bass

Randy Meinhard – Gitarre

Gerrit Knol – Gitarre

Jonas Schütz – Drums

