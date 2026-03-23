Rock Hard Festival Greece 2026: die ersten Bands wurden bekannt gegeben

Das Rock Hard Festival Greece 2025 war ein wahrer Klangangriff auf Athen – und was für ein gigantisches Wochenende! Die Ausgabe 2025 bot eine Meisterklasse im Heavy Metal und bewies, dass dieses neue Festival ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel des Kronjuwels im griechischen Metal-Kalender ist.

Von der düsteren Majestät der Legenden Candlemass feat. Messiah Marcolin bis zur hymnischen, mitreißenden Power von Hammerfall war jeder Moment pure Magie. Overkill brachten ihre unverkennbare, unerbittliche Thrash-Energie zum Kochen und rissen die Halle zum Beben, während Gitarrenvirtuose Gus G. & Friends mit atemberaubender Präzision shreddeten. Die Riffs waren heavy, die Soli blitzschnell und die Atmosphäre elektrisierend. Wir erlebten epische Mitsing-Aktionen, Circle Pits und eine Menge, vereint durch die Kraft des Metal.

Ein riesiges Dankeschön geht an alle zwölf Bands, die Crew und jeden einzelnen Headbanger, der 2025 unvergesslich gemacht hat. Wer dabei war, weiß, wie besonders es war. Wer es verpasst hat, hat definitiv die Party des Jahres verpasst!

Aber keine Sorge – wir freuen uns riesig, die zweite Ausgabe des Greek Rock Hard Festivals 2026 anzukündigen, erneut in der Technopolis City in Athen, am 11. und 12. September.

Für die zweite Ausgabe des Festivals in Griechenland können wir bereits die folgenden sechs Künstler bekanntgeben:

– Blood Fire Death – mit einer Hommage an Quorthon und die Musik von Bathory

Diese Veranstaltung feiert das visionäre Vermächtnis von Quorthon, einem der Pioniere des Black und Viking Metal, und vereint die Elite des norwegischen Black Metal. Ursprünglich zu Ehren des verstorbenen Meisters ins Leben gerufen, präsentiert das Projekt eine Kernbesetzung bestehend aus Erik Danielsson (Watain), Ivar Bjørnson (Enslaved), Blasphemer, Apollyon und Faust.

Diese mitreißende Performance fängt den Geist der legendären Bathory-Aufnahmen ein, die weltweit als „pure Magie“ gefeiert werden. Für dieses besondere Konzert in Athen wird die Band von prominenten Gästen unterstützt, darunter Grutle Kjellson (Enslaved), Gaahl, der ehemalige Bathory-Bassist Frederick Melander und Attila Csihar von Mayhem. Dies ist eine seltene Gelegenheit für griechische Fans, diese historische Hommage zu erleben, bei der die prägenden Figuren des Genres zusammenkommen, um die Musik zu feiern, die ihren künstlerischen Weg geformt hat. Weitere Gäste werden noch bekanntgegeben!

–Angra – Holy Land 30th feat. Kiko Loureiro:

Das Rock Hard Festival Greece 2026 wird Schauplatz eines wahrhaft historischen Ereignisses: Die brasilianischen Power-Metal-Legenden Angra kehren zurück, um das 30-jährige Jubiläum ihres Meisterwerks Holy Land gebührend zu feiern. Neben dem bahnbrechenden Album von 1996 und weiteren Klassikern erwartet die Band eine seltene, temporäre Reunion mit dem gefeierten Gitarristen Kiko Loureiro. Dieser Auftritt ist einer von nur zwei Europa-Terminen zu Ehren dieses Meilensteins und somit ein absolutes Muss für Fans in ganz Europa und darüber hinaus.

Holy Land, bekannt für die Verschmelzung von technischem Metal mit brasilianischen Rhythmen und Orchesterklängen, nimmt einen festen Platz in der griechischen Metal-Geschichte ein. Die hochkarätige Besetzung besteht aus Gründungsmitglied und Gitarrist Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli, Bruno Valverde, Marcelo Barbosa und Sänger Alirio Netto. Das Konzert wird selbstverständlich auch dem verstorbenen Andre Matos gedenken, dessen Stimme die frühen Jahre der Band prägte. Fans erwartet ein unvergessliches Erlebnis, das nur einmal in einer Generation vorkommt und eines der visionärsten Alben des Melodic Metal würdigt.

– Stratovarius – Eine Zeitreise mit dem Special 1990s Set

Stratovarius, 1984 in Finnland gegründet, gilt als eine der Größen des europäischen Melodic Power Metal. Geprägt von Gitarrist Timo Tolkki, erreichte die Band Mitte der 90er-Jahre mit der klassischen Besetzung – bestehend aus Sänger Timo Kotipelto, Keyboarder Jens Johansson und Schlagzeuger Jörg Michael – ihren Höhepunkt. Diese goldene Ära brachte wegweisende Alben wie Visions und Destiny hervor, die neoklassische Geschwindigkeit mit symphonischen Arrangements und Hits wie Black Diamond verbanden.

Die Band verbindet eine tiefe Freundschaft mit Griechenland, wo sie Ende der 90er-Jahre große Popularität genoss, die durch das teilweise in Athen aufgenommene Live-Album Visions Of Europe verewigt wurde. Für ihren Festivalauftritt präsentiert Stratovarius ein exklusives Set, das ausschließlich ihren Meisterwerken der 90er Jahre gewidmet ist. Freuen Sie sich auf eine Reise durch das Jahrzehnt, das sie prägte, und erleben Sie die technische Brillanz und melodische Kraft, die sie zu Ikonen machten und eine ganze Generation von Metal-Fans inspirierten.

– Dirkschneider – Special Best of Accept Set

Das Rock Hard Festival Greece freut sich, Heavy-Metal-Ikone Udo Dirkschneider und seine Band Dirkschneider zu einem seltenen Konzert begrüßen zu dürfen, das den legendären Songs gewidmet ist, die er mit Accept aufgenommen hat. In einer fast fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere prägte Udos raue, kratzige Stimme den Sound des deutschen Metal auf Klassikeralben wie Balls To The Wall und Restless And Wild. Nach seinem Ausstieg bei Accept im Jahr 1987 feierte er mit U.D.O. große Erfolge, doch dieses Event konzentriert sich auf die zeitlosen Hymnen, mit denen alles begann.

Diese exklusive Show präsentiert eine hochkarätige Besetzung mit Udos Sohn Sven am Schlagzeug und dem langjährigen Accept-Bassisten Peter Baltes, die die Verbindung zur goldenen Ära der Band unterstreicht. Das Publikum erlebt eine Hommage an Udos Vermächtnis mit den energiegeladenen Hymnen, die ihn zu einer der markantesten Stimmen der europäischen Heavy-Metal-Geschichte machten.

– Primordial

Die 1993 in Irland gegründete Band Primordial hat sich in der Underground-Szene des Extreme Metal eine einzigartige Identität geschaffen. Durch die Verschmelzung der düsteren Intensität des Black Metal mit keltischer Tradition und epischem Storytelling sprengte die Band schon früh Genregrenzen. Um die Gründungsmitglieder Pól Mac Amhlaigh und Ciarán Mac Uiliam sowie den charismatischen Sänger Alan „Nemtheanga“ Averill avancierte sie zu einer der ersten irischen Bands der globalen Black-Metal-Szene.

Über drei Jahrzehnte hinweg haben Alben wie The Gathering Wilderness und To the Nameless Dead ihren Status als eine der angesehensten und authentischsten Bands im Metal gefestigt. Ihr neuestes Album How It Ends aus dem Jahr 2023 beweist, dass ihre kompromisslose Vision nach wie vor relevant ist. Für das griechische Publikum, das die Band seit Langem verehrt, verspricht die Rückkehr von Primordial eine Performance von roher Intensität, ritueller Atmosphäre und tiefgründiger emotionaler Intensität, die ihresgleichen sucht.

– Triumpher

Die aus Athen stammende Band Triumpher hat sich rasant zu einer der führenden Kräfte des modernen epischen Heavy Metal entwickelt und ihre lokalen Underground-Wurzeln hinter sich gelassen, um internationale Anerkennung zu erlangen. Die Band, die sich Anfang der 2020er-Jahre gründete, verbindet epischen Metal mit der Intensität des Black Metal und einer theatralischen Atmosphäre. Ihr Debütalbum Storming The Walls (2023) und der Nachfolger Spirit Invictus (2024) etablierten ihren kraftvollen Sound mit markantem Gesang und präzisem Gitarrenspiel.

2026 veröffentlichten sie ihr drittes Album Piercing The Heart Of The World. Dieses ambitionierte Werk präsentiert cineastische Arrangements und monumentale Live-Auftritte und festigte ihren Status weiter. Nachdem sie bereits große Festivals wie Keep It True und Up The Hammers erobert haben, beweist Triumpher, dass ihr Aufstieg kein Zufall ist. Mit einer kompromisslosen Vision und unbestreitbarem Talent beschreiten die Athener ihren eigenen Weg in der globalen Szene des epischen Metal.

Die letzten vier Bands, die das Line-up des Festivals 2026 mit insgesamt zehn Bands komplettieren, werden in den kommenden zwei Wochen bekanntgegeben.

Der Ticketverkauf für das Festival startet am 1. April 2026 unter: https://www.rockhardfestival.gr/tickets

Rock Hard Festival Greece

https://www.rockhardfestival.gr/