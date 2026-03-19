Bambi-Galore-Osterverlosung: einmal 2 Tickets für das Hulder Konzert am 03.04.2026 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt

Time For Metal und das Bambi Galore verlosen einmal 2 Tickets für das Hulder Konzert am 03.04.2026 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt.

Bands: Triumpher, Unblessed, Necromaton

Datum: 03.04.2026

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt

Tickets: gibt es direkt HIER!

Zum K-Freitag dunkle Klänge live auf der Bühne? In Hamburg ist das möglich, sodass Hulder am 03.04.2026 im Bambi Galore gastieren und ihren melodischen Black Metal den Fans kredenzen. Mit dabei sind Unblessed aus Chile und Necromaton aus Irland.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 27.03.2026!

Time For Metal und Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Friday 27th of March 2026 12:00:00 AM