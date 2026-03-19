Leaves‘ Eyes – Song Of Darkness

Mit ihrer am 6. März 2026 erschienenen EP Song Of Darkness melden sich Leaves‘ Eyes mit einem kompakten, aber atmosphärisch dichten Vorgeschmack auf die nächste Phase ihrer Bandgeschichte zurück. Die vier Songs umfassende Veröffentlichung dient gleichermaßen als Zwischenkapitel nach dem Album Myths Of Fate aus 2024 und als Präsentation der aktuellen Bandbesetzung.

Seit ihrer Gründung 2003 hat die deutsch-norwegische Gruppe ihren eigenen Stil zwischen symphonischem Metal, Folk-Elementen und nordischer Mythologie entwickelt. Heute wird das Projekt von Bandgründer Alexander Krull getragen, dessen markante Growls mit der klaren Sopranstimme von Elina Siirala kontrastieren. Die beiden bilden ein musikalisches Spannungsfeld, das auch auf dieser EP das zentrale Stilmittel bleibt.

Die aktuelle Besetzung besteht aus Elina Siirala (Gesang), Alexander Krull (Growls/Keyboards), Florian Ewert (Gitarre), Luc Gebhardt (Gitarre), Dominik Prykiel (Bass) und Simon Skrlec (Schlagzeug).

Der Titeltrack Song Of Darkness eröffnet die EP mit melancholischer Atmosphäre. Sanfte, orchestrale Klänge und Siiralas ätherischer Gesang steigern sich langsam zu einem epischen Refrain und bilden ein typisches Beispiel für den symphonischen Bombast der Band. So entsteht schon zu Beginn schrittweise ein emotionaler Höhepunkt des Kurzalbums.

Mit Hall Of The Brave taucht die Band anschließend tiefer in ihre Wikinger-Thematik ein. Chorarrangements, kräftige Gitarren und Krulls Growls verleihen dem Stück eine kämpferische Dynamik, während folkloristische Rhythmen die epische Atmosphäre verstärken.

Until The Last Day bleibt stärker im klassischen Symphonic-Metal-Gewand und verbindet treibende Riffs mit orchestralen Arrangements und Wechselgesang. Die EP endet schließlich mit Roots Eternal, einer pathetischen Halbballade, die den emotionalen Ton des Openers wieder aufnimmt und die rund 16-minütige Veröffentlichung würdevoll beschließt.

Die Songs bieten zwar keine radikale Weiterentwicklung, zeigen aber die vertrauten Stärken der Band wie epische Melodien, cineastische Arrangements und eine klare erzählerische Linie.

Song Of Darkness nur als „Appetizer“ für ein kommendes Album zu sehen, dürfte nicht der Wahrheit entsprechen. Die für März und April angekündigte Tour trägt deren Namen und so wird es eher so sein, dass die EP als Anreger für die Tour gestaltet ist.

Die EP ist erhältlich in den digitalen Formen Download und Stream. Die CD steckt in einem Digipak. Auf der Bandseite ist für Fans und Sammler die EP als Vinyl in einer Sky Forged Blue-Edition erhältlich.

Hier geht es für weitere Informationen zu Leaves‘ Eyes – Song Of Darkness in unserem Time For Metal Release-Kalender.