Blood White: unterschreiben bei Metalville – das neue Studioalbum „From Hell“ erscheint am 28. August

Es gibt zahllose junge Bands, die noch auf der Suche sind. Auf der Suche nach einer eigenen musikalischen Identität. Nach einem zündenden Image, einem zukunftsweisenden Konzept. Und es gibt Blood White! In dieser Band ist all das bereits vorhanden! Obwohl die fünfköpfige Formation erst seit 2022 besteht, klingt sie auf erstaunliche Weise reif, ideenreich und einzigartig. Blood White begeistert mit einer raffinierten, unverwechselbaren Mischung aus Modern Metal, Rock und Hardcore. Zudem überrascht die Band mit einem ungewöhnlichen visuellen Outfit – einer prägnanten „Corporate Identity“ aus Rot und Weiß. Damit unterscheidet sich das äußere Erscheinungsbild des Quintetts in unübersehbarer Deutlichkeit vom schwarz-düsteren Einheitslook vieler anderer Formationen.

Das Wichtigste aber: Mit ihrem Debütalbum From Hell legen Blood White ein Werk vor, wie man es in dieser Qualität von Newcomern nur äußerst selten zu hören bekommt. Die Scheibe mischt ruppige Metal-Riffs und rabiate Grooves mit eingängigen Refrains, durch die sogar weniger Metal-affine Zuhörer einen sofortigen Zugang zu ihrer teuflisch-heißen Musik finden. Man höre Songs wie All I Said Was A Lie‚ Bloodified, I Smell Blood oder From Hell, und bestaune die Videos zu Run Or Die und Guns & Fear, in denen Blood White ihre komplette Bandbreite an Stilmitteln und ihre optische Einzigartigkeit eindrucksvoll offenlegen.

Gleichzeitig kann das Album immer wieder überraschen: Nahezu aus heiterem Himmel (in diesem Fall wohl besser aus finsterster Hölle) artikuliert Sänger Dr. Zero in Before I Die tiefe Melancholie, Trauer und Wut und lässt bewusst Fragen offen. Dr. Zero: „Der Song erzählt etwas von mir selbst, und trifft durch seine Metaphern genau das, was ich dem Hörer von mir mitgeben möchte. Er handelt von Liebe, der Abhängigkeit von den eigenen Gefühlen, dem, was die Trostlosigkeit des Kummers ausmacht und den Gedanken daran, nichts mehr zu haben außer einer Zuflucht, die einen jedoch noch tiefer in den Abgrund gleiten lässt, als man sowieso schon ist.“

In eine textlich ähnliche Kerbe schlagen auch From Hell und Fear. Diabolische Abhandlungen über Gott und die Welt, Prediger, Monster und Dämonen, sowie über das ewige Grauen von Krieg und Verwüstung, bis hin zur Zerstörung der eigenen Seele. Dr. Zero: „Die meisten unserer Songs beschäftigen sich mit den Abgründen der menschlichen Psyche, mit der Fähigkeit zum absolut Bösen und dem Widerspruch zu Liebe und Mitgefühl. Dieser Widerspruch klingt auch im Namen Blood White mit. Symbolisch steht das Rot für Blut, aber eben auch für Liebe, und das Weiß für Unschuld und die Unendlichkeit mit jenem gleißendhellen Licht, von dem Menschen mit Nahtod-Erfahrungen immer wieder berichten.“

Damit ist das Wesentliche gesagt! Bei Blood White liegt alles parat wie ein offenes Buch: die Musik, die Videos, das Cover, die Fotos, kurz um: die gesamte Band!

Blood White – das bereits eingelöste Versprechen an eine noch spektakulärere (Metal-) Zukunft!

From Hell Tracklist:

1. All I Said Was A Lie

2. Run Or Die

3. Bloodified

4. I Smell Blood

5. Guns & Fear

6. Unholy Water

7. Fear

8. Before I Die

9. Memories 1

10. Kill Everyone

11. Don’t Blame Me

12. From Hell

Blood White Line-Up:

Dr. Zero – Gesang

Mr. Bonesaw – Gitarre

D.C. Spark – Gitarre

Luke Y-Cut – Schlagzeug

Gas Gee – Bass