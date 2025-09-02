Verlosung: 2 Tickets für die Stahlnacht am 20.09.2025 im Kulturzentrum Pumpwerk Wilhelmshaven

Time For Metal und B.O.S.C.H. gratulieren Daniela aus Wilhelmshaven zu zwei Tickets für die Stahlnacht am 20.09.2025 im Kulturzentrum Pumpwerk Wilhelmshaven.

Es wird laut im Kulturzentrum Pumpwerk, wenn die Wilhelmshavener Band B.O.S.C.H. am Samstag, den 20.09.2025 zur bereits 9. Auflage der Stahlnacht aufruft, um den Fans der härteren Klänge einen ganz besonderen Konzertabend zu bieten, der mit stahlhartem Gitarrengewitter und hämmernden Bässen, dem Namen des beliebten Indoor- Rock-Festivals alle Ehre machen wird.

Stahlnacht

Bands: 68Fl:Oz, Blood White , B.O.S.C.H. und Silenzer

Datum: 20.09.2025

Ort: Kulturzentrum Pumpwerk, Wilhelmshaven

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Alles Infos zur Stahlnacht findet ihr unter: https://www.pumpwerk.de/programm/veranstaltungen/details-event/stahlnacht-ix