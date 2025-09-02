Victory: unterschreiben bei SPV/Steamhammer

Jetzt ist es amtlich: Die deutsche Hardrock-Legende Victory um den Gitarristen und Songwriter Herman Frank hat bei SPV/Steamhammer unterschrieben. Für Herbst 2026 ist ein neues Studioalbum angekündigt, bereits vorab wird es drei Singles inklusive Videos geben. Derzeit befindet sich die fünfköpfige Band in der Besetzung Herman Frank, Gianni Pontillo (Gesang), Mike Pesin (Rhythmusgitarre), Malte Frederik Burkert (Bass) und Michael Stein (Schlagzeug) auf großer Festivaltour. Bei ihren Auftritten unter anderem auf dem Wacken Open Air, beim Rock Hard Festival in Gelsenkirchen und beim Schweizer Brienzersee Rockfestival konnte das Quintett gleich mehrfach ihre große spielerische Qualität unter Beweis stellen. Zeugen der Shows sprechen von einem der besten Line-Ups der gesamten Victory-Karriere. Kein Wunder also, dass bereits jetzt die ersten Konzerttermine bis weit ins Jahr 2026 feststehen. Infos dazu folgen in Kürze!

Aktuell befinden sich Herman Frank & Co. in der Vorbereitungsphase auf die anstehende Studioarbeit, ein erster Song ist sogar bereits komplett fertig: God Kissed Me Twice. „Der Songtitel hat etwas Autobiographisches“, schmunzelt Frank, „denn ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich gleich zweimal von Gott geküsst wurde!“ Dazu passt auch die Vertragsunterzeichnung bei SPV/Steamhammer, die sich für den Victory-Chef wie der Hauptgewinn anfühlt: „Für mich sind Steamhammer mit ihrer über viele Jahre gewachsenen Erfahrung im Bereich Rock und Metal die kompetenteste deutsche Plattenfirma. Als Wahl-Hannoveraner ist der neue Vertrag für mich eine Art feels like coming home!“

Auch SPV/Steamhammer-Labelmanager Olly Hahn freut sich über den gelungenen Coup: „Der Victory-Albumklassiker Don’t Get Mad … Get Even zählt für mich zu den besten Hardrock-Scheiben aller Zeiten. Daher ist es mir eine große Freude, die Band jetzt bei uns begrüßen zu dürfen. Was Herman Frank in den letzten Jahren mit Victory geleistet hat, ist wirklich fantastisch, und ich bin mir sicher, dass wir das zusammen noch steigern werden!“

Victory live 2025/2026

06.09. Falkenfels – Hard Summer Festival

02.10. Oberhausen – Resonanzwerk

10.01. Hamburg – Knust

30.01. Coesfeld – Fabrik

12.06. Ulmbach – Ulmich Om Braand

17.06. Balge – Rock Das Ding Festival

18.07. Bremervörde – Metal Lake Festival

Victory online:

https://www.facebook.com/victorybandofficial

https://www.instagram.com/victorybandofficially