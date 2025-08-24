Verlosung: 2 Tickets für die Stahlnacht am 20.09.2025 im Kulturzentrum Pumpwerk Wilhelmshaven

Time For Metal und B.O.S.C.H. verlosen einmal 2 Tickets für die Stahlnacht am 20.09.2025 im Kulturzentrum Pumpwerk Wilhelmshaven.

Es wird laut im Kulturzentrum Pumpwerk, wenn die Wilhelmshavener Band B.O.S.C.H. am Samstag, den 20.09.2025 zur bereits 9. Auflage der Stahlnacht aufruft, um den Fans der härteren Klänge einen ganz besonderen Konzertabend zu bieten, der mit stahlhartem Gitarrengewitter und hämmernden Bässen, dem Namen des beliebten Indoor- Rock-Festivals alle Ehre machen wird.

Stahlnacht

Bands: 68Fl:Oz, Blood White , B.O.S.C.H. und Silenzer

Datum: 20.09.2025

Ort: Kulturzentrum Pumpwerk, Wilhelmshaven

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Alles Infos zur Stahlnacht findet ihr unter: https://www.pumpwerk.de/programm/veranstaltungen/details-event/stahlnacht-ix

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 31.08.2025!

Time For Metal und B.O.S.C.H. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Sunday 31st of August 2025 12:00:00 AM