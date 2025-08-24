Die Apokalyptischen Reiter: enthüllen neuen Videoclip „Weiße Pferde“

Die Apokalyptischen Reiter haben sich für ihr neues Musikvideo Weiße Pferde mit dem preisgekrönten Filmemacher Dennis Schmelz zusammengetan. Schmelz, bekannt für seine Arbeiten bei National Geographic und als Gewinner des Best Travel Film beim Cannes World Film Festival, hat bereits in über 75 Ländern gedreht. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein Musikvideo, das die rohe Metal-Energie der Band mit Schmelz‚ filmischer Kunstfertigkeit verbindet und sowohl die Intensität als auch die ruhige, atmosphärische Tiefe des Songs einfängt.

Das Video kann hier angesehen werden:

Die Produktion wurde von Die Apokalyptischen Reiter übernommen, während die Aufnahmen, das Mixing und Mastering bei Tightuz. Productions stattfanden. Die Video-Credits liegen bei Dennis Schmelz als Kameramann und Regisseur.

Zusätzlich kündigen Die Apokalyptischen Reiter die Vorbestellung ihrer Freie Republik Reitermania Fan-Box an, die am 31. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

