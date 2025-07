Blood White & Baratron: spielen am 15.08.2025 im Cadillac in Oldenburg

In einer zunehmend kurzlebigeren Medienwelt, in der nur derjenige in Erinnerung bleibt, der ästhetisch und konzeptionell aus der Masse hervorsticht, sind innovative Ideen wichtiger denn je. Dieser Grundsatz gilt für alle Arten von Kunst und Kultur, und für den musikalischen Sektor sogar ganz besonders. Denn wir alle wollen das Besondere, das absolut Neue, wir wollen dabei sein, wenn spektakuläre Bühnenshows und extravagante Songs das Blut zum Kochen bringen. Blood White bieten genau das! Die erst seit 2022 bestehende Metal-Band gilt bei Insidern schon jetzt als der Newcomer der Stunde. Blood White begeistern mit einer unverwechselbaren Mischung aus Modern Metal, Rock und Hardcore, inklusive einer grandiosen Live-Performance, die Erinnerungen an Slipknot oder an die Frühphase von Rammstein weckt. Ein Beispiel gefällig? Die magische Intensität ihrer aktuellen Videos Run Or Die und Guns & Fear vom aktuellen Debütalbums lässt mehr als nur erahnen, was sich hier in Kürze auf der Bühne abspielen wird. Zudem unterscheidet sich das ungewöhnliche und namentlich verankerte Outfit der Band mit seiner prägnanten Corporate Identity aus Rot und Weiß unverkennbar vom schwarz-düsteren Einheitslook vieler anderer Formationen. Kein Zweifel: Blood White sind schon jetzt das eingelöste Versprechen an eine aufsehenerregende (Metal-) Zukunft!

Bands: Blood White und Baratron

Datum: 15.08.2025

Tickets unter: https://www.eventim-light.com/de/a/65169914b4e22562c6acf937/e/67aa0f3b4b8ab253d5829946?lang=de

Cadillac

Huntestraße 4a

26135 Oldenburg