The Hard Circle Festivals 2025: bestätigen Axel Rudi Pell

Er ist ein Urgestein, ein Gitarrenzauberer und einer der letzten echten Rock-Romantiker dieses Landes: Axel Rudi Pell bringt seine epischen Hymnen und majestätischen Riffs auf die The Hard Circle Festivals – und das wird groß. Seit Jahrzehnten steht sein Name für melodischen Hard Rock mit Seele, Pathos und Power. Mit seinem aktuellen Album Risen Symbol hat Axel Rudi Pell 2024 einmal mehr bewiesen, dass klassischer Hard Rock lebt – und zwar lauter, epischer und ehrlicher denn je. Seine unverkennbaren Gitarrenläufe, das Gespür für große Melodien und sein charakteristischer Sound sind längst Kult. Auf den The Hard Circle Festivals bringt der Bochumer Meistergitarrist nicht nur Evergreens wie Mystica oder Fool Fool auf die Bühne, sondern auch neues Material, das sich nahtlos in seine eindrucksvolle Diskografie einfügt.

Wer auf donnernde Soli, Gänsehaut-Refrains und echtes Gitarren-Storytelling steht, bekommt hier das volle Brett. Unterstützt wird Axel von einem eingespielten Team: Sänger Johnny Gioeli, einer der besten Rocksänger der Welt, verleiht den Songs emotionale Tiefe und explosive Power. Gemeinsam mit Ex-Rainbow-Drummer Bobby Rondinelli, Keyboarder Ferdy Doernberg und Bassist Volker Krawczak, liefert das Quintett eine Performance ab, die Fans wie Medien gleichermaßen überzeugt. Kein Zweifel: Ohne Axel Rudi Pell wäre diese Welt um einiges ärmer. Der Bochumer Gitarrist und Songwriter hält die Fahne des melodischen Hard Rock hoch – konsequent, ohne sich von kurzlebigen Trends oder effektheischender Studiotechnik vom Weg abbringen zu lassen. Und doch ist er alles andere als stehen geblieben: Stets auf der Suche nach neuen Einflüssen, frischen Ideen und packenden Hooks bleibt Axel Rudi Pell eine feste Größe – und ein echtes Highlight für The Hard Circle.

Mit ihrem neuen Album Bone Collector knüpfen Grave Digger, eines der Flaggschiffe des deutschen Metal, nahtlos an ihre Wurzeln an: Auf die große Bühne, dahin, wo der Metal laut, direkt und kompromisslos zelebriert wird. Statt sich an Trends zu orientieren, bleiben Chris Boltendahl und seine Mannen ihrer Linie treu – schnörkelloser Heavy Metal mit klarer Kante und viel Charakter. Seit mehr als vier Jahrzehnten sind Grave Digger fester Bestandteil der deutschen Metalszene und haben mit Alben wie Heavy Metal Breakdown und Tunes Of War Meilensteine gesetzt. Ihr kompromissloser Sound und ihre energiegeladenen Shows haben Generationen von Fans geprägt und die Band zu einer echten Institution gemacht. Die Band liefert live genau das, was man von einer Legende ihres Kalibers erwartet: donnernde Riffs, eingängige Refrains und eine Bühnenpräsenz, die kein Verfallsdatum kennt. Wer die Klassiker Heavy Metal Breakdown oder Rebellion schon mal in der Menge mitgegrölt hat, weiß, was kommt – und freut sich auf genau das: Grave Digger, wie sie sein sollen.

Das finale Line-up der The Hard Circle Festivals ist:

Dirkschneider, Eisbrecher, Axel Rudi Pell, Thundermother, Grave Digger und Freedom Call.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr sind es in diesem Jahr auch wieder drei große Indoor-Festivals, die in guter Tradition im Dezember steigen und das Metal Heart höher schlagen lassen. Da kann man es bei den lautesten Weihnachtsfeiern Deutschlands nochmal ordentlich krachen lassen!

Die Festivals finden an folgenden Daten statt:

05.12.2025 Bochum – Ruhrcongress

12.12.2025 Augsburg- Schwabenhalle

13.12.2025 Karlsruhe – Schwarzwaldhalle