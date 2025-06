W.A.S.P. am 13.06.2025 im Schlachthof in Wiesbaden

Eventname: Album One Alive – World Tour 2025

Headliner: W.A.S.P.

Vorbands: keine

Ort: Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 13.06.2025

Kosten: 48,85 Euro Vorverkauf, 50 Euro Abendkasse

Genre: Heavy Metal

Besucher: ~1500

Veranstalter: Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V.

Setliste W.A.S.P.:

I Wanna Be Somebody O.V.E. Machine The Flame A.D. School Daze Hellion Sleeping (In The Fire) On Your Knees Tormentor The Torture Never Stops Inside The Electric Circus / I Don’t Need No Doctor / Scream Until You Like It The Real Me / Forever Free / The Headless Children Wild Child Blind In Texas

Es ist Freitagabend in Wiesbaden, den ganzen Tag hat die Sonne vom Himmel geschienen und wir machen uns in dieser Wärme auf den Weg in den Schlachthof, denn W.A.S.P. geben sich die Ehre. Blackie Lawless und seine Mitstreiter sind auf der Album ONE Alive! World Tour und gastieren auch in Wiesbaden. Interessant ist, dass die US-Amerikaner ohne Vorband unterwegs sind und es nur einen ungefähren Showbeginn vorab gibt. Um 20:30 Uhr, der Zeit auf den Tickets, passiert auf jeden Fall erst mal nichts. Eine gute Viertelstunde später betritt ein Mitarbeiter des Schlachthofs die Bühne und verkündet, dass auf Wunsch der Band das Crowdsurfen zu unterlassen sei. Es sieht aber eh keiner so aus, als hätte er W.A.S.P. mit Heaven Shall Burn verwechselt.

Kurz danach klingt dann endlich auch das Intro aus den Boxen. Ein Mashup aus Songs der Band, dazu etwas Helikopter-Sound und rote Suchscheinwerfer. Bei 33 Grad Außentemperatur – und wirklich viel kühler ist es in der Halle auch nicht – heizt die Band der Masse direkt mit den beiden Hits I Wanna Be Somebody und L.O.V.E. Machine ein. Und ich muss ehrlich zugeben, nicht nur der Sound, sondern auch der Gesang sind unverschämt gut. Nach The Flame erzählt Herr Lawless eine kurze Geschichte, wie es zu der Tour kam. Dabei schwadroniert er auch über den Disput mit dem Promoter, der wollte, dass das Album in der richtigen Reihenfolge gespielt wird. Blackie hingegen wollte das nicht, denn Led Zeppelin würden ihr Konzert ja schließlich auch nicht mit Stairway To Heaven starten. Nach diesem Exkurs geht es weiter durch die erste Scheibe der Band und auf B.A.D. folgen School Daze und Hellion. Bei Sleeping (In The Fire) wird es fast ein wenig romantisch, denn Feuerzeuge werden gezückt und Lead-Gitarrist Doug Blair schrabbelt sich bei seinem Gitarrensolo gut einen ab.

Außerdem, so Blackie Lawless, sei der Abend etwas Besonderes, denn zum ersten Mal in 40 Jahren sei auf dieser Tour jede Show mit I Wanna Be Somebody eröffnet worden. Normalerweise ist der Opener On your Knees und der folgt direkt im Anschluss. Nach The Torture Never Stops verabschiedet sich Herr Lawless mit einem simplen Good Night und verschwindet nebst Band nach etwa 50 Min. Spielzeit von der Bühne.

Nach ordentlichen Rufen des Publikums geht es dann aber doch nochmal weiter und W.A.S.P. präsentieren zunächst zwei Medleys aus Inside The Electric Circus / I Don’t Need No Doctor / Scream Until You Like It sowie The Real Me / Forever Free / The Headless Children. Danach folgen noch die obligatorischen Rausschmeißer Wild Child und Blind In Texas. Insgesamt war es ein unterhaltsamer Abend, und ich bin wirklich erstaunt, wie fit die Herren allesamt noch sind. Außerdem war es tatsächlich mal ganz nett, nur eine Band zu haben und sich nicht durch zahlreiche Vorbands „quälen“ zu müssen – auf der anderen Seite war die knapp 80-minütige Show doch auch recht schnell vorbei. Den Fans hat es aber gefallen und DAS ist, was zählt!