W.A.S.P.: erweitern die europäische „Album ONE Alive Tour“ um drei weitere Shows in Polen und den Niederlanden

W.A.S.P. erweitern ihre 2025 Album ONE Alive Europatournee um Auftritte in Polen und den Niederlanden und kündigen zudem VIP-Pakete an. Der erste Teil der Europatour zum Album ONE Alive ist bereits abgeschlossen, mit ausverkauften Shows in Deutschland, Frankreich und Luxemburg sowie Headliner-Auftritten bei Festivals in Polen und Deutschland. Die ONE Alive Tour feiert das 40-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Albums von W.A.S.P., indem das Debütalbum in voller Länge gespielt wird.

Album ONE Alive Wolrd Tour 2025 EU/UK

Headline-Shows (Zusatztermine)

09/30 Utrecht, Netherlands

10/23 Warsaw, Poland

10/24 Wroclaw, Poland

Das VIP-Erlebnis mit Blackie Lawless umfasst:

Exklusive VIP-Erfahrung mit Meet and Greet mit Blackie Lawless

Persönliches Foto mit Blackie

Zwei persönliche Gegenstände, die von Blackie signiert werden – keine Gitarren, Pickguards oder Instrumente

signiert werden – keine Gitarren, Pickguards oder Instrumente Signiertes VIP-Tour-Laminat

50 Dollar Guthaben im W.A.S.P. Online-Shop

Online-Shop Set mit 3 Blackie Lawless 2025 Tour-Gitarren-Picks

2025 Tour-Gitarren-Picks Frage und Antwort-Runde mit Blackie für alle VIPs nach allen Fotos und Autogrammen

für alle VIPs nach allen Fotos und Autogrammen Einblick in einige von Blackies klassischen Gitarren

klassischen Gitarren Foto mit „Elvis“ – Blackies unglaublich einzigartigem und einmaligem Mikrofonständer

Mehr Informationen zur laufenden Tour findet ihr hier:

