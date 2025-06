Aversions: haben ihre dynamische neue Single „Base Case“ von der kommenden LP „Empty Century“ veröffentlicht

Das Trio Aversions aus Vancouver bahnt sich seinen eigenen Weg im Post-Punk-Underground und kombiniert dabei brennende Intensität mit einer stimmungsvollen Atmosphäre, um das zu schaffen, was sie als „lush brutality“ bezeichnen. Ihr Sound schöpft aus der Präzision des Post-Hardcore, der gezackten Kante des frühen Goth und dem rohen Nerv des Noise Rock – eine Alchemie, die sowohl kathartisch als auch auf die beste Weise beunruhigend wirkt.

Das Video zu Ihrer neuesten Single Base Case könnt ihr euch hier (privat, Anmeldung erforderlich) an sehen.

Base Case hier streamen: https://aversionsband.bandcamp.com/track/base-case

Ihre neueste Veröffentlichung, Empty Century, stellt eine mutige Weiterentwicklung im Vergleich zu You Wanted The Bike (2023) dar und dringt weiter in klangliche Extreme vor, ohne dabei die straffe Kontrolle über die Struktur zu verlieren. Titel wie der gleichnamige Song und Kind Word neigen sich zu markantem, hymnischem Goth-Rock, während The Cockroach eine düstere, Sabbath-ähnliche Melancholie aufgreift, die in ihrem Gewicht ritualistisch wirkt. Es ist ein Album, das nicht nur ihre Grenzen erweitert – es sprengt sie.

Die Band hat sich stetig Anerkennung von sowohl lokalen als auch nationalen Medien erarbeitet. Ihre unermüdliche Arbeitsmoral blieb nicht unbemerkt – Adam Kamis (CJSW) bezeichnete sie als „the hardest working band in Western Canada“, und es ist nicht schwer zu erkennen, warum. In einem Land voller Bands, die Trends nachjagen, bauen Aversions etwas Beständiges auf: ein kompromissloses, viszerales Werk, das in Schweiß, Klang und Durchhaltevermögen verwurzelt ist.

Aversions online:

https://aversionsband.bandcamp.com/