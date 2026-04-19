Anger Mgmt. – Anger Is Eternal

Mit Anger Is Eternal legen Anger Mgmt. ihr zweites Album vor, das am 24.04.2026 über das Berliner Kultlabel Noisolution erscheint und sowohl als CD als auch auf farbigem Vinyl veröffentlicht wird. Ergänzt wird das Ganze durch eine streng limitierte Vinyl-Edition mit transparentem Vinyl, Silberdruck-Cover, 8-seitigem Booklet und handsigniertem Bandfoto – klar auf Sammler und Fans physischer Releases ausgerichtet.

Zwischen Wut, Angst und Reflexion

Das Schweizer Trio aus Winterthur knüpft direkt an sein 2023 erschienenes Debüt Anger Is Energy an und führt dessen Ansatz konsequent weiter. Im Zentrum steht erneut der sehr persönliche Umgang mit Angststörungen und inneren Konflikten, den Sänger und Gitarrist Nik Petronijevic offen in seine Texte einfließen lässt. Unterstützt wird er von Bassist und Backgroundsänger Simon Hirzel sowie Schlagzeuger Daniele Brumana, deren Zusammenspiel dem Sound zusätzliche Stabilität und Druck verleiht. Neben der individuellen Ebene erweitert die Band ihr Spektrum um gesellschaftliche Spannungen und alltägliche Reibungspunkte, wodurch die Songs deutlich breiter wirken.

Ein zentrales Leitmotiv bleibt dabei bestehen: Wut ist kein kurzfristiger Ausbruch, sondern ein Zustand, der sich durchzieht und immer wieder neu verarbeitet werden muss.

Klangbild zwischen Kontrolle und Ausbruch

Musikalisch bewegen sich Anger Mgmt. weiterhin in ihrem charakteristischen Spannungsfeld aus Post-Punk, Noise-Rock, Grunge und Alternative. Im Vergleich zum Vorgänger wirkt das Material fokussierter und strukturierter, ohne an Rohheit einzubüßen. Statt reiner Eskalation setzt die Band stark auf Dynamik, Aufbau und kontrollierte Entladung.

Kantige Gitarren, treibende Rhythmen und markante Hooklines prägen den Sound, der trotz seiner Schärfe immer wieder eingängige Momente zulässt. Genau dieser Kontrast aus Reibung und Zugänglichkeit macht den Reiz des Albums aus.

Vor der Veröffentlichung des Albums setzten bereits die Singles Under My Skin und Buzz wichtige musikalische Marker. Während Under My Skin vor allem über steigende Spannung und emotionale Verdichtung funktioniert, zeigt Buzz eine nervösere, fast flirrende Energie, die das Gefühl innerer Unruhe klanglich greifbar macht.

Der Opener I Thought I’d Started To Make Progress Again führt uns grandios ins Album ein. Hart, ruppig, mit Kanten und doch eingängig. Und ja, ich denke echt, dass das Trio mit diesem Album Fortschritte gemacht hat. Es ist auf diesem Album genau diese Energie, die das Trio im letzten Jahr auf der Noisolution-Party (30 Jahre Noisolution) in Berlin gezeigt hat. Viele Songs wirken unmittelbar auf die Bühne ausgelegt – direkt, intensiv und ohne Umwege. Für mich persönlich eine klare Weiterentwicklung.

Songs & thematische Tiefe

Die Texte bleiben dabei direkt und unverstellt. Torch The Lies beschäftigt sich kritisch mit Selbsttäuschung und Unsicherheiten und hinterfragt den Umgang mit inneren wie äußeren Wahrheiten. In This Body setzt sich mit einem zerrütteten Vater-Sohn-Verhältnis auseinander und arbeitet emotional stark aus der Perspektive innerer Zerwürfnisse. Trace The Cracks richtet den Blick auf gesellschaftliche Bruchstellen und die Art, wie sie sich im Alltag manifestieren.

Mit Cut The Rot setzt die Band einen weiteren intensiven Akzent, bei dem Thorsten Polomski von Bubonix als Gast mitwirkt und den Song zusätzlich verdichtet. Nur knapp eine Minute lang, allerdings sehr intensiv. Der Song hat dabei überhaupt nichts von einer Interlude oder Ähnlichem. Ein eigenständiger Song, intensiv und voller Energie. Inhaltlich fügt sich der Track nahtlos in die Gesamtentwicklung des Albums ein und unterstreicht dessen konsequenten thematischen Fokus. Ein prägnanter Leitsatz, der sinngemäß über dem Album stehen könnte, fasst diese Haltung gut zusammen: „A negative mind will never give you a positive life.

Die Wut ist auf dem Album allgegenwärtig und wird mit punkigen Attitüden „hinausgerotzt“. Ein Album, das ganz schön unter die Haut geht, nicht nur der Song Under My Skin!

Hier! geht es für weitere Informationen zu Anger Mgmt. – Anger Is Eternal in unserem Time For Metal Release-Kalender.